IBM Garage minimise les risques de transformation tout en renforçant rapidement l’impact grâce à son modèle d’engagement collaboratif axé sur la valeur. IBM Garage adapte les opérations à vos principaux axes de valeur, suit de manière transparente cette valeur au fur et à mesure qu’elle se matérialise à chaque étape de votre transformation, et met à l’échelle les nouvelles méthodes de travail en réunissant le meilleur de l’Enterprise Design Thinking, du développement agile et des pratiques DevSecOps, optimisées par les outils d’IA générative d’IBM et de ses partenaires.