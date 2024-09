Le nouveau modèle opérationnel de Campari permet à toutes les marques du groupe d’offrir à leur clientèle une expérience en ligne d’une qualité supérieure de manière beaucoup plus rapide et plus rentable, ce qui constitue son principal avantage. En d’autres termes, là où les compétences et les ressources pouvaient auparavant constituer des obstacles, surtout pour les marques plus récentes ou moins matures, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Pour L. Barnes, un indicateur clé reflète la nouvelle agilité que l’usine numérique a apportée aux initiatives de Campari en matière de branding digital. « En moyenne, nous sommes en mesure de commercialiser de nouveaux sites Web 50 % plus vite qu’avant pour chacune de nos marques, explique-t-il. Grâce à l’efficacité de l’usine numérique, nous nous attendons par ailleurs à économiser plus d’un million et demi de dollars sur trois ans tout en augmentant la qualité et la cohérence des expériences de nos clients à tous les niveaux. »

Bien sûr, difficile de définir la notion de « qualité » lorsque les adeptes d’une marque (consommateurs comme barmen) visitent un site. Mais comme le souligne L. Barnes, en ce qui concerne les expériences en ligne axées sur des marques, le meilleur indicateur réside dans la durée pendant laquelle les visiteurs font preuve d’engagement. Or, à cet égard, les résultats de l’usine numérique sont concluants. « Nous constatons une augmentation de plus de 20 % de la durée des sessions sur les sites Web de nos marques par rapport à avant, à parcours équivalent, explique-t-il. Cela signifie que les internautes naviguent plus longtemps et s’intéressent davantage au contenu des marques, ce qui en dit long sur la qualité de l’expérience utilisateur et la performance des sites Web. »

Avec tous les avantages apportés par la modernisation numérique de Campari en termes de performance et d’efficacité, Liam Barnes considère que son entreprise est exceptionnellement bien positionnée pour offrir le type d’expérience omniprésente et captivante dont les adeptes de la marque ont besoin. Ainsi, dit-il, même si les goûts, les tendances et la technologie continuent d’évoluer, le groupe Campari est prêt à s’y adapter rapidement, principalement grâce à sa relation de confiance avec IBM. « Nous savons que lorsque nous abordons un défi, l’équipe IBM met tout son cœur à l’ouvrage. ».