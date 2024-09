Au sein d’IBM® Consulting, IBM® iX est votre partenaire international spécialisé sans la conception d’expériences. Au carrefour de la stratégie métier, de la conception et de la technologie, nous aidons les entreprises les plus influentes du monde à créer des expériences, des produits et des services qui réinventent leurs relations avec leurs clients et leurs employés.

Grâce à notre expérience et à nos partenariats en matière de stratégie, de conception, de développement et d’exploitation au sein d’un réseau mondial de 60 studios, notre approche de la conception métier centrée sur l’humain contribue à accélérer l’innovation et la transformation à grande échelle.