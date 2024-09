Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, la transformation numérique est la clé du succès. Les dirigeants accordent la priorité aux investissements qui permettent à leurs entreprises de pérenniser rapidement leurs activités. Une transformation numérique réussie exige que les systèmes commerciaux et informatiques soient sécurisés, durables et minimisent la dette technique. La dette technique alourdit l'entreprise en raison de faiblesses en matière de sécurité et d'une utilisation inefficace des ressources. Pour minimiser la dette technique, une stratégie de modernisation efficace est essentielle.



Que votre organisation conserve, modernise ou crée de nouvelles applications Java natives dans le cloud natif, IBM WebSphere Hybrid Edition est votre solution. IBM WebSphere Hybrid Edition fournit un ensemble complet d'outils d'exécution et de modernisation des applications. Cela vous permettra de moderniser à moindre coût votre environnement d'exécution, vos opérations et votre architecture Java.