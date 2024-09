Répondez aux exigences prioritaires de l’entreprise et accélérez la création de valeur grâce à des services intégrés sur IBM Cloud Pak for Data. Personnalisez facilement la plateforme en fonction de vos besoins uniques en tirant parti d’un catalogue complet de services proposé par IBM et ses partenaires commerciaux. En tant que plateforme extensible de données et d’IA cloud-native, IBM Cloud Pak for Data vous permet de faire évoluer vos projets dans le domaine des données et de l’IA afin de répondre aux spécificités de votre organisation et de votre secteur d’activité.

Découvrez les services dans les domaines de l’IA, des analyses, des tableaux de bord, de la gouvernance des données, des sources de données, des outils de développement et de stockage.