Le GRE a pour objectif de mettre à disposition la combinaison idéale de bâtiments et d’installations pour offrir l’expérience optimale la plus productive aux employés d’IBM du monde entier, qu’ils travaillent dans des bureaux, des sites de fabrication, des centres de données ou d’autres environnements. Il s’agit de gérer l’espace. Cette mission implique un nombre impressionnant de décisions, allant de la configuration des salles aux conditions de location, en passant par la planification des projets d’investissement et la maintenance des installations.

IBM a annoncé son engagement de zéro émission nette à l'horizon 2030 dans un contexte marqué par des objectifs toujours plus ambitieux et des exigences toujours plus strictes en matière de production de rapports (qui deviennent plus détaillés et plus fréquents) sur la durabilité imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE. Face à ce constat, l’équipe chargée des solutions de durabilité du GRE a reconnu que la standardisation, l’intégration et la centralisation des opérations du GRE sur les plateformes TRIRIGA et Maximo d’IBM pourraient aider IBM à progresser vers ses objectifs de durabilité.

Déterminée à relever ces défis, l’équipe du GRE s’est mise au travail avec des experts en processus d’IBM Consulting pour élaborer les grandes lignes d’un plan. Dans leur scénario idéal, les données de durabilité et d'exploitation étaient extraites et capturées automatiquement et en temps réel à partir de TRIRIGA et Maximo, où elles étaient générées et stockées dans un référentiel centralisé à l'échelle de l'entreprise.

Mais l’équipe s’est vite rendu compte que les obstacles pratiques pour y parvenir étaient importants. D’une part, le GRE s’appuyait sur un grand nombre d’outils disparates (certains provenant de tiers) pour extraire, traiter et communiquer les données sur la durabilité. En collaboration avec le Chief Data Office, l’équipe a transformé et nettoyé ses données, préparant ainsi le terrain pour la prochaine étape de sa transformation.