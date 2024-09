IBM Envizi ESG Suite

IBM Envizi aide les organisations à automatiser l’acquisition et la gestion des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) via un système d’enregistrement unique permettant de calculer les émissions de gaz à effet de serre, rationaliser les rapports de durabilité et les déclarations, et identifier et gérer les opportunités de décarbonation. Envizi traite plus de 500 types de données, et prend en charge des dizaines de milliers de facteurs d’émissions, ainsi que tous les principaux cadres de production de rapports ESG.

Création d’un socle de données

Un système d’enregistrement unique qui fournit des données ESG fiables pouvant être vérifiées ainsi que la possibilité de calculer les GES (gaz à effet de serre).

Rationalisation des rapports et déclaration

Des outils de génération de rapports flexibles pour répondre aux exigences internes et externes en matière de production de rapports des données ESG complets et simplifiés.

Des outils de génération de rapports flexibles pour répondre aux exigences internes et externes en matière de production de rapports des données ESG complets et simplifiés. Accélération de la décarbonation

Des outils analytiques permettant d’identifier les possibilités d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone et de suivre les performances par rapport aux engagements pris.