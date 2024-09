Bien que les fabricants industriels utilisent la technologie des capteurs tous les jours, ils doivent également s’acquitter de lourdes tâches quotidiennes. Pour alléger leur charge, il leur faut un service de surveillance à distance évolutif qui identifie les anomalies du système et prédit les problèmes avant qu’ils ne se produisent. Pour répondre à ce besoin, Novate utilise l’IA et le logiciel IBM Maximo Monitor pour développer une nouvelle approche révolutionnaire en vue d’améliorer la fiabilité des processus et, en fin de compte, le contrôle des processus industriels.



Novate intègre les infrastructures des systèmes de contrôle et les données de processus de ses clients à la technologie d’IA basée sur le cloud d’IBM et à Maximo Monitor, qui est intégré directement dans son centre d’opérations d’assistance. Ce faisant, l’entreprise peut analyser les données pour y détecter des anomalies qui, autrement, seraient imperceptibles pour un système de contrôle classique. Si une anomalie est découverte, le système alerte les ingénieurs du centre d’opérations d’assistance de Novate.

Puis, en exploitant leurs années d’expérience des processus, leur connaissance des opérations des clients et leurs connaissances des principes d’ingénierie, les ingénieurs de Novate déterminent si l’anomalie est le signe d’un problème. Le cas échéant, ils collaborent avec les techniciens de l’entreprise pour prévenir une défaillance prévue et éviter les temps d’arrêt.

« En fin de compte, nous voulons entraîner l’IA à rendre le système plus intelligent, explique Rob Mora, vice-président exécutif du développement commercial chez Novate. Grâce à l’IA optimisée par IBM watsonx, notre service apprendra aux systèmes à reconnaître les événements à mesure qu’ils se développent. »

Mais tous les clients n’ont pas accès à l’IA de classe mondiale d’IBM ou ne savent pas quelle est la meilleure façon de la mettre en œuvre et d’en extraire de la valeur. En outre, il se peut que l’IA ne s’inscrive pas encore dans la feuille de route technologique d’un client. Pour utiliser l’IA, ils doivent commencer par développer un cas d’utilisation solide.

M. Mora explique que certains des clients de Novate sont incroyablement sophistiqués, tandis que d’autres commencent à peine leur parcours de transformation. Il a visité l’installation phare et ultramoderne d’un producteur alimentaire mondial qui fabrique environ 400 tonnes de biscuits par jour. Chaque jour, la boulangerie perd environ 20 tonnes de biscuits à cause de temps d’arrêt imprévus. L’entreprise était résolue à intégrer les solutions technologiques les plus récentes pour améliorer la fiabilité.

Le client avait acheté du matériel de réalité augmentée et avait investi dans des solutions de nuages de points en 3D pour cartographier certaines de ses lignes afin de réduire les temps d’arrêt imprévus. Mais cela a nécessité un investissement considérable, une formation poussée et la redéfinition de nombreux processus.

« L’IA change la donne pour la fabrication industrielle, explique M. Mora. Elle crée un champ de vision beaucoup plus large, qui tient compte de toutes les données. Et elle peut être mise en œuvre sans investissement en capital ni formation grâce à l’utilisation de notre plateforme. En fin de compte, l’IA permet aux systèmes de traitement d’être conscients d’eux-mêmes et d’appeler un ingénieur en lui disant : "Vous ne regardez pas par ici, mais il y a quelque chose qui cloche et vous devriez y jeter un coup d’œil". La fiabilité de l’usine et l’assistance passent ainsi à un autre niveau. »