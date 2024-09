Avec Maximo Monitor, les responsables de la gestion des actifs et des opérations peuvent agréger les données informatiques avec les données opérationnelles et les paramètres de processus de l’ensemble des systèmes de contrôle existants, des historiens, des capteurs IdO et d’autres référentiels afin d’offrir une visibilité des performances et de l’état des actifs à l’échelle de l’entreprise.

Cette solution répond à la problématique des sources de données disparates. Les données peuvent être fusionnées en temps réel et la solution mise à l’échelle rapidement dans l’ensemble de l’entreprise. Avec des tableaux de bord conviviaux et des analyses avancées, Maximo Monitor offre un système de gestion global des performances des actifs, permettant aux organisations de prendre des décisions éclairées, de résoudre les problèmes de manière proactive et d’optimiser la réinvention numérique pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Ses capacités de déploiement contribuent à assurer un déploiement rapide sur les flottes d’actifs, permettant aux utilisateurs de générer de la valeur plus rapidement.