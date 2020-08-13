La surveillance prédictive est un concept qui change la donne dans presque tous les secteurs d'activité. La capacité à établir des prévisions précises est si précieuse, pour un grand nombre, que des entreprises entières se sont développées dans le but d'assister d'autres secteurs, en particulier celui de la fabrication industrielle, dans divers domaines, allant de la surveillance à distance des actifs à la maintenance prédictive, en passant par la gestion des actifs. Mais que peut-on prévoir ? Comment cela peut-il fonctionner dans les infrastructures existantes ? Et que faudra-t-il pour en faire une réalité ?
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La surveillance prédictive dans le domaine de la fabrication industrielle se distingue d'un autre objectif très recherché, que nous aborderons sous peu, à savoir la maintenance prédictive. Dans le premier cas, grâce à la surveillance à distance des actifs, les systèmes permettent à une entreprise de surveiller et d'observer le comportement des points de données au fil du temps. L'objectif est de déterminer si une action est nécessaire et quelle est cette action, et non pas quand effectuer une tâche prescrite.
La surveillance prédictive utilise l'intelligence artificielle pour détecter ce qui serait autrement impossible à percevoir. Elle n'effectue aucune corrélation et n'offre aucune information. L'utilisateur est simplement alerté du changement de comportement et utilise ses connaissances du processus et ses propres compétences pour déterminer les mesures à prendre, le cas échéant. La différence essentielle réside dans le fait que c'est l'utilisateur qui détermine l'action à entreprendre.
Contrairement à la surveillance prédictive, la maintenance prédictive est une approche qui utilise des données spécifiques et certains algorithmes pour déterminer le moment le plus opportun pour effectuer la maintenance. L'objectif est d'effectuer la maintenance lorsque cela est nécessaire, et non pas simplement à intervalles réguliers.
Considérez cela comme la vidange d'huile de votre véhicule. Certains fabricants suggèrent de changer l'huile de votre voiture tous les 3 000 km parce que c'est facile à comprendre et à calculer. En fonction de vos habitudes de conduite, cela peut signifier tous les trois mois ou tous les ans. Toutefois, cela ne tient pas suffisamment compte des conditions de conduite susceptibles d'affecter la qualité de l'huile. Certaines personnes choisissent de vidanger leur huile tous les deux mois plutôt que d'utiliser le nombre de kilomètres comme indicateur. Encore une fois, selon les habitudes et les conditions de conduite, cela peut être trop fréquent ou pas suffisant.
En reprenant notre analogie avec la voiture, les méthodes de maintenance prédictive permettraient de suivre les informations relatives à l'état du moteur, aux habitudes du conducteur et aux conditions de conduite. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer le meilleur moment pour changer l'huile d'un véhicule. L'avantage est que le conducteur dépense juste assez d'argent pour bénéficier d'une maintenance optimale.
Dans l'industrie manufacturière, les algorithmes de maintenance prédictive utilisent les performances historiques, ainsi que des facteurs continuellement mis à jour tels que l'âge et la fréquence de la maintenance. L'application met en corrélation toutes les informations afin de mieux contrôler le processus de maintenance, plutôt que de se contenter d'adhérer à des calendriers prédéterminés. Cependant, cette approche présente des avantages et des inconvénients. De manière générale, cela permet une meilleure prise de décision, une réduction des coûts et des actifs plus fiables.
En matière de fiabilité des installations, les capacités de surveillance et de gestion à distance des actifs sont essentielles, car les équipements vieillissent, les processus évoluent, les technologies changent, les personnes changent et les machines continuent de fonctionner. Par conséquent, des défaillances peuvent survenir.
Cela nous ramène à la surveillance prédictive, conçue pour identifier un événement sur le point de se produire tout en utilisant les compétences d'experts. Bien que cette approche nécessite un médiateur humain, l'étendue et la profondeur de la visibilité offerte par l'IA fournissent une quantité considérable d'informations. La prédiction à l'aide de modèles IA est très utile, une fois que vous avez formé le modèle et pris en compte toutes les variables possibles. Jusque-là, les humains qui utilisent les informations fournies par l'IA peuvent anticiper les événements de manière plus prédictive.
Même si un événement survient rapidement ou de manière inattendue, les outils et ressources de surveillance prédictive permettent aux équipes d'assistance d'identifier les causes profondes plus rapidement qu'avec d'autres approches. Même si la surveillance prédictive n'empêche pas un incident entraînant une interruption de service, cette approche accélère le retour à la normale. Lorsqu'une heure de temps d'arrêt peut coûter bien plus de 100 000 dollars, la capacité à réagir et à résoudre les incidents plus rapidement peut réduire considérablement les coûts.
En exploitant les capacités de l'IA, les fabricants peuvent bénéficier d'une surveillance à distance des actifs à grande échelle, même si la plateforme ne comprend pas tous les points de configuration prédéfinis. L’analyse humaine des informations pilotées par l’IA la rend précieuse et est critique pour aider l’IA à apprendre le quand, le quoi, le pourquoi et le comment. La surveillance prédictive présente un potentiel considérable pour améliorer la fiabilité de la production, d'une manière différente des technologies SCADA actuelles ou d'autres solutions logicielles nécessitant une mise en œuvre intensive.
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Découvrez comment votre organisation peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Augmentez le temps de fonctionnement, améliorez la productivité, réduisez les coûts de maintenance et mettez en place des opérations plus résilientes avec la solution de gestion des actifs d’IBM.
Découvrez comment Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo d’IBM pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.