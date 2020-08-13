Contrairement à la surveillance prédictive, la maintenance prédictive est une approche qui utilise des données spécifiques et certains algorithmes pour déterminer le moment le plus opportun pour effectuer la maintenance. L'objectif est d'effectuer la maintenance lorsque cela est nécessaire, et non pas simplement à intervalles réguliers.

Considérez cela comme la vidange d'huile de votre véhicule. Certains fabricants suggèrent de changer l'huile de votre voiture tous les 3 000 km parce que c'est facile à comprendre et à calculer. En fonction de vos habitudes de conduite, cela peut signifier tous les trois mois ou tous les ans. Toutefois, cela ne tient pas suffisamment compte des conditions de conduite susceptibles d'affecter la qualité de l'huile. Certaines personnes choisissent de vidanger leur huile tous les deux mois plutôt que d'utiliser le nombre de kilomètres comme indicateur. Encore une fois, selon les habitudes et les conditions de conduite, cela peut être trop fréquent ou pas suffisant.

En reprenant notre analogie avec la voiture, les méthodes de maintenance prédictive permettraient de suivre les informations relatives à l'état du moteur, aux habitudes du conducteur et aux conditions de conduite. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer le meilleur moment pour changer l'huile d'un véhicule. L'avantage est que le conducteur dépense juste assez d'argent pour bénéficier d'une maintenance optimale.

Dans l'industrie manufacturière, les algorithmes de maintenance prédictive utilisent les performances historiques, ainsi que des facteurs continuellement mis à jour tels que l'âge et la fréquence de la maintenance. L'application met en corrélation toutes les informations afin de mieux contrôler le processus de maintenance, plutôt que de se contenter d'adhérer à des calendriers prédéterminés. Cependant, cette approche présente des avantages et des inconvénients. De manière générale, cela permet une meilleure prise de décision, une réduction des coûts et des actifs plus fiables.