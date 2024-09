Les logiciels de gestion des services sur le terrain aident les entreprises à gérer toutes les ressources impliquées dans les activités de gestion des services sur le terrain. Ils peuvent aider les responsables et les techniciens à traiter les ordres de fabrication, à automatiser la programmation et la répartition, à assurer le suivi des tâches d’entretien et de réparation, à gérer les contrats de service à la clientèle, à percevoir les paiements, etc.

De nombreux logiciels et solutions proposent des capacités de gestion des services sur le terrain.

Logiciel de gestion mobile des services sur le terrain

Les fonctionnalités cloud et mobiles offertes par certains logiciels de gestion des services sur le terrain permettent d’accéder à des communications en temps réel et aident les techniciens à demeurer connectés aux informations importantes et à l’assistance pendant qu’ils sont sur site. Grâce aux fonctionnalités mobiles, les techniciens de services sur le terrain peuvent capturer des images sur leurs appareils et accéder aux données des actifs distants et des jumeaux numériques pour évaluer les causes profondes des problèmes. Ils peuvent également étendre la collaboration grâce à la généralisation des capacités d’intelligence artificielle et de réalité augmentée.

Logiciels de gestion des actifs d’entreprise

Les logiciels de gestion des actifs d’entreprise (EAM) aident les entreprises à contrôler leurs actifs et équipements et à les garder opérationnels, qu’ils soient situés à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux. En centralisant les informations sur les actifs et en mettant en œuvre une surveillance et une analyse à distance alimentées par l’IA, les responsables de la maintenance peuvent optimiser l’utilisation des actifs, augmenter le temps de disponibilité de la production et réduire les coûts opérationnels.

Système de gestion des stocks

Un système de gestion des stocks aide les entreprises à optimiser leurs stocks de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO). Il peut offrir une vue précise et granulaire de la performance des stocks MRO tout en fournissant des recommandations optimisées pour les stocks et les niveaux de réapprovisionnement pour chaque article en stock.