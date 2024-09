Qu'est-ce que l'intégration continue ?

L'intégration continue est un processus de développement logiciel dans lequel les développeurs intègrent le nouveau code plus fréquemment, tout au long du cycle de développement, en l'ajoutant au code base au moins une fois par jour. Des tests automatisés sont effectués à chaque itération du build pour identifier les problèmes d'intégration plus tôt, lorsqu'ils sont plus faciles à résoudre et éviter ainsi les problèmes lors de la fusion finale de la version. Globalement, l'intégration continue permet de rationaliser le processus de génération, et donc de produire des logiciels de meilleure qualité et de mettre en place des calendriers de distribution plus prévisibles.