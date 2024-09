Qu’est-ce que la gouvernance des données ?

La portée de la gestion des données est plus vaste que celle de la gouvernance des données. Elle peut être définie comme la pratique consistant à ingérer, traiter, sécuriser et stocker les données d’une organisation, où elles sont ensuite utilisées pour prendre des décisions stratégiques afin d’améliorer les résultats de l’entreprise. Elle englobe la gouvernance des données, mais également d’autres domaines du cycle de vie de la gestion des données, tels que le traitement, le stockage et la sécurité des données. Étant donné l’influence que ces autres domaines de la gestion des données peuvent avoir sur la gouvernance des données, ces équipes doivent collaborer pour mettre en œuvre une bonne stratégie de gouvernance des données. Par exemple, l’équipe chargée de la gouvernance des données pourrait identifier les points communs entre des jeux de données disparates, mais pour les intégrer, elle devrait collaborer avec l’équipe chargée de la gestion des données pour définir le modèle de données et leur architecture pour faciliter ces mises en relation. Citons également l’accès aux données : l’équipe de gouvernance des données pourrait définir les politiques relatives à ces accès pour des types spécifiques de données (par exemple les données personnelles ou PII), mais c’est l’équipe de gestion des données qui fournirait directement ces accès ou qui mettrait en place un mécanisme d’octroi (en s’appuyant sur les rôles utilisateur définis en interne pour approuver les accès par exemple).