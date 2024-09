Qu'est-ce que la gestion des données ?

La gestion des données est la pratique consistant à ingérer, traiter, sécuriser et stocker les données d'une entreprise, où elles sont ensuite utilisées pour la prise de décision stratégique afin d'améliorer les résultats métier. Au cours de la dernière décennie, les développements dans le domaine du cloud hybride, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets (IoT) et de l'informatique de périphérie ont conduit à la croissance exponentielle du Big Data, créant davantage de complexité pour les entreprises. Par conséquent, une discipline de gestion des données au sein d'une entreprise est devenue une préoccupation prioritaire, car cette croissance a créé des défis importants, tels que des silos de données, des risques de sécurité et des goulots d'étranglement pour la prise de décision. Les équipes relèvent ces défis de front avec un certain nombre de solutions de gestion des données, qui visent à nettoyer, unifier et sécuriser les données. La gestion des données permet également aux dirigeants de glaner des informations via des tableaux de bord et autres outils de visualisation de données et aide ces derniers à prendre des décisions métier éclairées. Elle permet également aux équipes de science des données d'étudier des questions plus complexes qui leur permettent de tirer parti de capacités analytiques plus avancées, comme l'apprentissage automatique pour des projets de preuve de concept. Si elles parviennent à leur fin et à améliorer les résultats métier, elles peuvent s'associer aux équipes concernées pour étendre ces apprentissages à l'ensemble de leur entreprise grâce à des pratiques d'automatisation.

Gestion des données vs gestion des données de référence

Alors que la gestion des données fait référence à une discipline à part entière, la gestion des données de référence est plus spécifique pour ce qui est du périmètre, car elle se concentre sur les données transactionnelles, c'est-à-dire les chiffres relatifs aux ventes. Les données de vente incluent généralement des informations sur les clients, les vendeurs et les produits. Ce type de données permet aux entreprises de déterminer leurs produits et marchés les plus performants et leurs meilleurs clients. Les données de base incluant des informations personnellement identifiables (PII), elles sont également conformes à des réglementations plus strictes, telles que le RGPD.