Qu'est-ce qu'une fabrique de données ?

La structure de données est une architecture qui facilite l'intégration de bout en bout de divers pipelines de données et environnements cloud grâce à l'utilisation de systèmes intelligents et automatisés. Au cours de la dernière décennie, les développements dans le domaine du cloud hybride, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets (IdO) et de l'informatique de périphérie ont conduit à la croissance exponentielle du Big Data, créant davantage de complexité pour les entreprises. Cela a fait de l'unification et de la gouvernance des environnements de données une priorité croissante, car cette croissance a créé des défis importants, tels que des silos de données, des risques de sécurité et des goulots d'étranglement généraux pour la prise de décision. Les équipes de gestion des données relèvent ces défis de front avec des solutions de Data Fabric. Ils les exploitent pour unifier leurs systèmes de données disparates, intégrer la gouvernance, renforcer les mesures de sécurité et de confidentialité et offrir une plus grande accessibilité aux données aux travailleurs, en particulier à leurs utilisateurs professionnels.

Ces efforts d'intégration de données via les data fabrics permettent une prise de décision plus holistique et centrée sur les données. Historiquement, une entreprise peut avoir eu différentes plates-formes de données alignées sur des secteurs d'activité spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir une plate-forme de données RH, une plate-forme de données de chaîne d'approvisionnement et une plate-forme de données client, qui hébergent des données dans des environnements différents et séparés malgré les chevauchements potentiels. Cependant, une structure de données peut permettre aux décideurs de visualiser ces données de manière plus cohérente afin de mieux comprendre le cycle de vie du client, en établissant des liens entre des données qui n'existaient pas auparavant. En comblant ces lacunes dans la compréhension des clients, des produits et des processus, les structures de données accélèrent les initiatives de transformation numérique et d'automatisation dans toutes les entreprises.