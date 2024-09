Qu’est-ce qu’un entrepôt de données ?

La plupart des entrepôts de données sont créés autour d’un système de base de données relationnelle, sur site ou dans le cloud, où les données sont à la fois stockées et traitées. Ils comptent d’autres composants comme un système de gestion des métadonnées et une couche de connectivité API permettant à l’entrepôt d’extraire des données à partir de sources organisationnelles et de fournir un accès à des outils d’analyse et de visualisation.

Un entrepôt de données type comprend quatre composants principaux : une base de données centrale, des outils ETL, des métadonnées et des outils d’accès. Tous ces composants sont conçus pour être rapides et ainsi vous permettre d’obtenir tout aussi rapidement des résultats et d’analyser les données à la volée.

Les entrepôts de données existent depuis des dizaines d’années. Nés dans les années 1980, ils ont été créés pour répondre aux besoins de l’époque en matière d’optimisation de l’analytique des données. Avec la croissance des applications métier des entreprises et celle des données générées ou stockées, le besoin de systèmes d’entrepôt de données capables à la fois de gérer les données et de les analyser s’est fait sentir. À un niveau global, les administrateurs de bases de données pouvaient extraire les données de leurs systèmes opérationnels et y ajouter un schéma via une opération de transformation avant de les charger dans leur entrepôt de données.

Avec l’évolution et la montée en popularité des architectures d’entrepôts de données, de plus en plus de professionnels ont commencé à les utiliser dans leurs entreprises pour accéder aux données, et l’entrepôt de données leur facilitait la tâche grâce à ses données structurées. C’est à ce stade que les métadonnées ont pris toute leur importance. Le reporting et la création de tableaux de bord sont devenus des cas d’utilisation essentiels, et le langage SQL (langage de requête structuré) est devenu le moyen de facto d’interagir avec ces données.