Qu'est-ce que le traitement OLTP ?

Le traitement OLTP permet de traiter rapidement et avec précision les données des guichets automatiques et des services bancaires en ligne, des caisses enregistreuses et du commerce électronique, ainsi que de nombreux autres services avec lesquels nous interagissons chaque jour.

Le traitement des transactions en ligne, ou traitement OLTP, permet l'exécution en temps réel d'un grand nombre de transactions de base de données par un grand nombre de personnes, généralement sur Internet.

Une transaction de base de données peut être une modification, une insertion, une suppression ou une consultation de données dans une base de données. Les systèmes OLTP (et les transactions de base de données qu'ils permettent) sont à l'origine d'un grand nombre des transactions financières que nous effectuons chaque jour, notamment les opérations bancaires en ligne et les transactions aux guichets automatiques, le commerce électronique et les achats en magasin, ainsi que les réservations d'hôtels et de compagnies aériennes, pour n'en citer que quelques-unes. Dans chacun de ces cas, la transaction dans la base de données est également enregistrée pour la transaction financière correspondante. Le traitement des transactions en ligne peut également entraîner des échanges non financiers dans les bases de données, notamment des changements de mot de passe et des messages textuels.

Dans ce type de traitement, la caractéristique commune et déterminante de toute transaction de base de données est son atomicité (ou indivisibilité) : une transaction réussit dans son ensemble ou échoue (elle est annulée). Elle ne peut pas rester en attente ou dans un état intermédiaire.