Qu’est-ce que l’OLAP ?

L’OLAP qui fonctionne directement avec un cube OLAP multidimensionnel est appelé OLAP multidimensionnelou MOLAP. Encore une fois, pour la plupart des utilisations, le MOLAP est le type d’analyse de données multidimensionnelles le plus rapide et le plus pratique.

Cependant, il existe deux autres types d’OLAP qui peuvent être préférables dans certains cas :

ROLAP

Le ROLAP, ou OLAP relationnel, est une analyse de données multidimensionnelles qui opère directement sur les données des tables relationnelles, sans réorganiser au préalable les données dans un cube.

Comme indiqué précédemment, le SQL est un outil parfaitement adapté aux requêtes, aux rapports et aux analyses multidimensionnelles. Mais les requêtes SQL requises sont complexes, les performances peuvent ralentir et la vue des données qui en résulte est statique (il est impossible de la faire pivoter pour représenter une vue différente des données). Le ROLAP est particulièrement utile lorsque la capacité à travailler directement avec de grandes quantités de données est plus importante que les performances et la flexibilité.

HOLAP

Le HOLAP, ou OLAP hybride, tente de créer une division optimale du travail entre les bases de données relationnelles et multidimensionnelles au sein d’une architecture OLAP unique. Les tables relationnelles contiennent de plus grandes quantités de données, et les cubes OLAP sont utilisés pour les agrégations et le traitement spéculatif. Le HOLAP nécessite un serveur OLAP qui prend en charge à la fois le MOLAP et le ROLAP.

Un outil HOLAP peut effectuer un « drill through » jusqu’aux tables relationnelles, ce qui ouvre la voie à un traitement rapide des données et à un accès flexible. Ce système hybride peut offrir une meilleure évolutivité mais ne peut échapper à l’inévitable ralentissement lors de l’accès à des sources de données relationnelles. En outre, son architecture complexe nécessite généralement des mises à jour et une maintenance plus fréquentes, car elle doit stocker et traiter toutes les données provenant de bases de données relationnelles et de bases de données multidimensionnelles. Pour cette raison, le HOLAP peut être plus cher.