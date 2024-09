Si les data lakes et les entrepôts de données stockent tous deux des données, chaque référentiel a ses propres exigences en matière de stockage, ce qui en fait un choix idéal pour différents scénarios.Par exemple, les entrepôts de données nécessitent un schéma défini pour répondre aux exigences spécifiques de l'analyse des données pour les sorties de données, telles que les tableaux de bord, les visualisations de données et d'autres tâches de Business Intelligence.Ces exigences sont généralement spécifiées par les utilisateurs professionnels et les autres parties prenantes concernées, qui utiliseront régulièrement les résultats du reporting.La structure sous-jacente d'un entrepôt de données est généralement organisée comme un système relationnel (c'est-à-dire dans un format de données structuré), dont les données proviennent de bases de données transactionnelles.Les data lakes, quant à eux, intègrent des données provenant de systèmes relationnels et non relationnels, ce qui permet aux data scientists d'incorporer des données structurées et non structurées dans un plus grand nombre de projets de science des données.

Chaque système présente également ses propres avantages et inconvénients.Par exemple, les entrepôts de données ont tendance à être plus performants, mais à un coût plus élevé.Les data lakes peuvent être plus lents à renvoyer les résultats des requêtes, mais leurs coûts de stockage sont moindres.En outre, la capacité de stockage des data lakes en fait la solution idéale pour les données d'entreprise.