Qu’est-ce que la Business Intelligence ?

Le terme Business Intelligence est utilisé pour la première fois en 1865 par l’auteur Richard Millar Devens, lorsqu’il cite un banquier qui collectait des informations sur le marché avant ses concurrents. En 1958, un informaticien d’IBM, Hans Peter Luhn, explore les possibilités qu’offre la technologie pour recueillir ce type d’informations. Ses recherches permettront d’établir des méthodes pour créer les premières plateformes d’analytique d’IBM.

Dans les années 1960 et 1970, les premiers systèmes de gestion des données et systèmes d’aide à la décision (DSS) sont développés pour stocker et organiser les volumes de données croissants.



« De nombreux historiens suggèrent que la version moderne de la Business Intelligence s’est développée à partir de la base de données DSS », explique le site de formation informatique Dataversity. « Un vaste assortiment d’outils fut développé au cours de cette période, dans le but de simplifier l’accès aux données et leur organisation. L’OLAP, les EIS (Executive Information Systems) et les entrepôts de données font partie des outils développés pour travailler avec les DSS. » 2



Dans les années 1990, la Business Intelligence devient de plus en plus populaire, mais la technologie reste complexe. Elle nécessite généralement l’intervention du service informatique, entraînant souvent l’accumulation de tâches en attente et des retards dans les rapports. Même sans département informatique, les analystes et les utilisateurs de la Business Intelligence doivent suivre une formation approfondie pour interroger et analyser leurs données efficacement. 3



Les développements plus récents se concentrent sur les applications de BI en libre-service, qui permettent aux utilisateurs non experts de tirer parti de leurs propres rapports et analyses. Les plateformes cloud modernes étendent également la portée géographique de la BI. De nombreuses solutions gèrent désormais le big data et intègrent un traitement en temps réel, pour une prise de décision basée sur des informations actualisées.