Une organisation ne doit pas suivre l'IA sans esprit critique : il est crucial qu'elle comprenne parfaitement son processus décisionnel, ce que permet un modèle de contrôle et de responsabilité de l'IA.L'IA explicable peut aider les humains à cerner et à expliquer les algorithmes de machine learning (ML), l'apprentissage en profondeur et les réseaux neuronaux.

Les modèles de ML sont souvent considérés comme des boîtes noires impossibles à interpréter. Les réseaux neuronaux utilisés dans l'apprentissage en profondeur sont parmi les plus difficiles à comprendre pour un être humain. Les préjugés, souvent fondés sur la race, le sexe, l'âge ou le lieu de résidence, constituent depuis longtemps un risque pour l'entraînement des modèles d'IA. En outre, les performances des modèles d'IA peuvent dériver ou se dégrader, car les données de production diffèrent évidemment du contenu de formation. Il est donc crucial pour une entreprise de surveiller et de gérer en continu les modèles afin de promouvoir l'explicabilité de l'IA tout en mesurant l'impact de leur utilisation sur son activité. L'IA explicable contribue également à promouvoir la confiance de l'utilisateur final, l'auditabilité des modèles et l'utilisation productive de l'IA. Elle permet également d'atténuer les risques de conformité, de droit, de sécurité et de réputation liés aux résultats produits par l'IA.

L'IA explicable est un élément central de l'IA responsable, une méthodologie permettant de déployer à grande échelle des méthodes d'IA en entreprise de façon équitable, explicable et responsable.³ Pour adopter l'IA de manière responsable, les organisations doivent intégrer des principes éthiques dans les applications et les processus IA en créant des systèmes d'IA fondés sur la confiance et la transparence.