Le grand défi de la gestion de l'expérience client consiste à réorienter tous les aspects de l'entreprise afin de se concentrer sur l'anticipation et la satisfaction non seulement des besoins du client, mais aussi de ses désirs émotionnels, pour offrir une expérience client vraiment exceptionnelle. Gagner le cœur du client est ce qui crée la fidélité à la marque, réduit l'attrition des clients et maximise la valeur de durée de vie.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs éléments clés d'une stratégie efficace en matière d'expérience client (stratégie CX) et les technologies qui les sous-tendent.

Approche omnicanale

La stratégie CX doit englober tous les canaux d'interaction et de communication avec les clients, notamment

Les messages dans les médias traditionnels, tels que la publicité papier, vidéo et audio, ainsi que les relations publiques

Les messages sur les médias sociaux - non seulement sur les canaux de médias sociaux de l'entreprise, mais aussi les commentaires et les critiques des clients sur les blogs ou les sites Web de tiers

Les expériences numériques telles que le site Web de l'entreprise, les applications mobiles, les chatbots, l'expérience du commerce électronique, etc.

Le contact direct, y compris le contact en face à face dans un magasin et le contact téléphonique avec les équipes du service client et du centre de support

Le message et l'expérience doivent être aussi cohérents que possible d'un canal à l'autre, de sorte que les prospects et les clients passent sans problème d'un canal à l'autre comme s'il s'agissait d'une seule et même expérience. Dans la mesure du possible, les clients doivent être en mesure d'atteindre autant d'objectifs que possible sur le canal de leur choix. Par exemple, s'ils choisissent d'obtenir un support technique par le biais des médias sociaux plutôt que par téléphone, ou d'acheter via une application plutôt que sur un site de commerce électronique, ils doivent pouvoir le faire. L'expérience client doit les satisfaire où qu'ils se trouvent.

Libre-service client

Fournir un numéro de téléphone ou proposer un formulaire que les clients peuvent remplir pour qu'un représentant prenne contact avec eux : voilà qui ne fait plus partie d'une expérience client acceptable. Les clients veulent obtenir eux-mêmes les informations, les réponses et l'assistance dont ils ont besoin.

Les foires aux questions (FAQ), bases de connaissances et forums de clients ne sont qu'un début. Les attentes des clients incluent de plus en plus :

la possibilité d'entrer en contact avec les équipes du service client ou du centre de support par le biais d'un chat en ligne ou d'un SMS

la possibilité de prendre rendez-vous à l'aide d'outils en ligne (sans avoir à passer un appel téléphonique)

des informations en contexte - par exemple, des pages de produits contenant des brochures, des manuels de produits, des spécifications détaillées, des vidéos pratiques et d'autres informations pertinentes

une recherche optimisée qui leur permet de trouver rapidement des réponses à leurs questions

Le libre-service client est un domaine où l'automatisation n'est pas toujours une bonne chose. Par exemple, selon Forbes (et cela reflète le sentiment de beaucoup), 39 % des personnes interrogées dans le cadre d'une récente enquête clients ont indiqué qu'elles préféraient nettoyer des toilettes plutôt que d'interagir avec un système de réponse vocale interactive (RVI) (lien externe à ibm.com). Les équipes CX doivent faire attention à donner la priorité aux besoins et aux souhaits des clients plutôt qu'à de nouveaux gadgets sophistiqués.

Expériences personnalisées

Les expériences personnalisées sont des interactions, des services ou des produits conçus pour répondre aux besoins, exigences, objectifs et goûts spécifiques d'un client, ou même à sa personnalité. Parmi les exemples d'expériences personnalisées, on peut citer (sans s'y limiter)

Un site web, une application ou un chatbot qui accueille le client par son prénom

Un transfert du support client qui ne demande pas au client de répéter des données déjà fournies

Des recommandations basées sur les achats de produits précédents (ou les vidéos visionnées)

Un courrier électronique ou un message de suivi après l'achat pour demander comment se comporte le produit, fournir des conseils d'utilisation ou d'autres informations utiles sur le produit

Beaucoup d'interactions personnalisées avec les clients font appel à des technologies puissantes telles que l'analyse avancée, l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA). Mais d'autres ont besoin d'une technologie plus simple - par exemple, une "page d'accueil" sur le Web qui demande simplement au client "pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?" D'autres encore ne requièrent aucune technologie, comme les bouteilles de Coca Cola étiquetées avec les prénoms des gens, permettant à un client d'offrir une boisson personnalisée à un ami.

Quelle que soit la manière dont elle est mise en œuvre, la personnalisation est de plus en plus considérée comme la clé d'une bonne expérience client. Une étude récente de McKinsey a révélé que 71 % des clients s'attendent à recevoir un service personnalisé et que 76 % des clients sont frustrés lorsqu'ils ne le reçoivent pas (lien externe à ibm.com).

Expérience employé

La plupart des entreprises constatent que l'amélioration de l'expérience client passe avant tout par un programme parallèle qui améliore l'expérience des employés - en améliorant l'expérience utilisateur et les performances des outils que les employés utilisent pour interagir avec les clients et les servir. Dans une récente enquête d'IDC (lien externe à ibm.com), 85 % des personnes interrogées ont reconnu que l'amélioration de l'expérience des employés se traduisait par « une meilleure expérience client, une plus grande satisfaction des clients et des revenus plus élevés pour leur entreprise ». Dans la même enquête, 58 % des personnes interrogées ont indiqué que la satisfaction des clients était un indicateur clé pour évaluer la productivité des employés. Il semble donc naturel que les employés disposent des meilleurs outils et de la meilleure expérience possibles pour répondre aux attentes des clients.

Collaboration interfonctionnelle

Les initiatives réussies en matière de gestion de l'expérience client éliminent les silos dans les entreprises, partagent l'information d'une nouvelle manière et, ce qui est peut-être le plus important, partagent la responsabilité de l'expérience et de la satisfaction du client. Les entreprises axées sur l'expérience client unifient souvent les données sur les clients dans toutes les disciplines - ventes, marketing, support technique - pour créer une source de vérité unique sur les clients. Et la plupart d'entre elles désignent un cadre supérieur, généralement un responsable de l'expérience client (CXO), chargé de faire travailler ensemble les départements sur les questions transversales qui ont un impact sur l'expérience client. En effet, selon le cabinet d'analyse Gartner, en 2019, 11 % seulement des entreprises ne comptaient pas de CXO (lien externe à ibm.com).

Commentaires et mesures

L'expérience client implique de recueillir et de traiter les commentaires et les mesures dans le cadre d'un processus opérationnel quotidien, et non pas de façon périodique ou ponctuelle. Les entreprises déploient généralement des technologies permettant de recueillir les commentaires des clients et de mesurer leur satisfaction en temps réel. Les mesures courantes sont notamment :