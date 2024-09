Qu’est-ce que la rétention client ?

La rétention client est la capacité d’une entreprise à transformer les nouveaux clients en acheteurs réguliers et à éviter qu’ils ne passent à la concurrence. Elle indique la qualité d’un produit ou d’un service et le degré de fidélité du client. Pour que la rétention soit optimale, il faut surmonter les obstacles au changement, maximiser la valeur des produits et des services, répondre aux attentes des clients et enrichir leur expérience.