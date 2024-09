Service client

Le service client a dépassé les autres fonctions et est devenu la priorité n°1 des PDG en matière d’IA générative (données IBV). Les clients recherchent des réponses personnalisées, rapides et pratiques, et attendent des entreprises qu'elles accélèrent l'adoption des nouvelles technologies. Les chatbots de service client basés sur l'IA générative ne sont pas juste utiles, ils sont essentiels pour gérer les interactions courantes avec les clients. En savoir plus sur les chatbots pour le service client.

RH

L’IA générative ouvre la voie à de nouvelles expériences pour les employés (données IBV). Les agents virtuels peuvent traiter les questions de routine à la place de vos employés et automatiser les tâches manuelles laborieuses, ce qui permet aux équipes RH de se concentrer sur l’essentiel : le développement des talents. En savoir plus sur les chatbots pour les RH.

Marketing et ventes



Les chatbots d'IA conversationnelle sont souvent utilisés par les entreprises pour fournir une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux clients et les guider dans des parcours omnicanaux complexes. En tirant parti d'une analyse puissante, les marques peuvent mener des conversations plus convaincantes et offrir une expérience d'achat personnalisée qui convertit les visiteurs passifs en prospects engagés. En savoir plus sur les chatbots pour le marketing.