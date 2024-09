Les assistants IA automatisent les requêtes de routine et libèrent les agents humains pour qu'ils gèrent des interactions à plus forte valeur ajoutée et stimulantes sur le plan intellectuel. Lorsque les clients ont une demande unique qui doit être gérée par un agent, le chatbot vocal IA assurera un transfert transparent, en transmettant le sujet de la conversation et l'historique du chat, afin que les agents puissent reprendre la conversation là où elle s'est arrêtée et que les appelants n'aient pas besoin de se répéter.