Qu'est-ce que le NLP (traitement automatique du langage naturel) ?

Le NLP améliore l’analyse des données en permettant l’extraction d’informations à partir de données textuelles non structurées, telles que les commentaires des clients, les publications sur les réseaux sociaux et les articles de presse. Grâce aux techniques de fouille de textes, le NLP peut identifier des schémas, des tendances et des sentiments qui ne sont pas immédiatement apparents dans de vastes jeux de données. L’analyse des sentiments permet l’extraction de qualités subjectives telles que des attitudes, des émotions, le sarcasme, la confusion, la suspicion, etc., d’un texte. Cette fonction est souvent utilisée pour acheminer les communications vers le système ou la personne le ou la plus apte à fournir la réponse adéquate.

Ainsi, les entreprises peuvent mieux comprendre les préférences des clients, les conditions du marché et l'opinion publique. Les outils de NLP peuvent également catégoriser et résumer de grandes quantités de texte, permettant ainsi aux analystes de repérer plus facilement les informations clés et de prendre des décisions fondées sur des données de manière plus efficace.