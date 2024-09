Qu'est-ce que la reconnaissance vocale ?

Un grand nombre de secteurs industriels utilisent différentes applications de technologie vocale aujourd'hui, ce qui aide les entreprises et les consommateurs à économiser du temps, voire à sauver des vies. Quelques exemples :

Automobile : les dispositifs de reconnaissance vocale améliorent la sécurité du conducteur en intégrant des systèmes de navigation et des fonctionnalités de recherche à reconnaissance vocale sur les autoradios.

Technologie : les agents virtuels sont de plus en plus intégrés à notre quotidien, notamment sur nos appareils mobiles. Nous utilisons des commandes vocales pour y accéder via nos smartphones, comme via Google Assistant ou Siri sur Apple, pour effectuer des tâches telles que la recherche vocale, ou via nos haut-parleurs, avec Alexa sur Amazon ou Cortana sur Microsoft, pour écouter de la musique. Ils continueront à s'intégrer dans les produits du quotidien que nous utilisons, alimentant le mouvement de l'« Internet des objets ».

Santé : les médecins et les infirmières exploitent les applications de dictée pour enregistrer et consigner les diagnostics des patients et les ordonnances.

Ventes : la technologie de la reconnaissance vocale a un certain nombre d'applications dans les ventes. Elle permet, par exemple, à un centre d'appels de transcrire des milliers d'appels téléphoniques entre les clients et les agents pour identifier des modèles et des problèmes courants. Les agents conversationnels à intelligence artificielle peuvent également discuter avec des personnes via une page Web, répondre à des questions courantes et résoudre des problèmes basiques sans nécessiter d'attendre la disponibilité d'un agent du centre d'appels. Dans les deux exemples, les systèmes de reconnaissance vocale aident à réduire le temps de résolution des problèmes du consommateur.

Sécurité : bien que la technologie s'intègre dans notre quotidien, les protocoles de sécurité deviennent une priorité croissante. L'authentification vocale ajoute un niveau de sécurité viable.