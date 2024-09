IBM Consulting travaille avec des clients et des partenaires internationaux pour construire ensemble l'avenir de l'IA. Notre équipe internationale, forte de plus de 20 000 spécialistes de l'IA, peut vous aider à concevoir et à faire évoluer de façon sûre et rapide l'IA et l'automatisation dans tous les domaines et secteurs d'activité.

Notre expertise en matière d'IA est reconnue pour son éthique et sa responsabilité, associées à une attention particulière portée au renforcement et au renouvellement des compétences de vos équipes afin de maximiser l'adoption et la valeur métier. Alors que l'IA est au centre de toutes les attentions, nous avons acquis une solide expérience dans ce domaine en fournissant des services utiles à des entreprises de tous types.