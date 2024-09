IBM propose des services complets de conseil financier avec watsonx et son écosystème de partenaires afin d’aider les dirigeants à transformer leurs propres opérations financières et à générer des gains de productivité et de croissance au sein de leurs organisations. Notre approche orientée client et notre expertise financière approfondie aident les dirigeants à repenser les workflows essentiels en y intégrant des données fiables, des informations pilotées par l’IA et l’automatisation. Nous transformons les méthodes de travail, en identifiant le point de départ idéal et les cas d’utilisation dans les processus source-to-pay, record-to-analyze et order-to-cash. En intégrant la confiance et la gouvernance dans notre approche, nous vous aidons à déployer en toute confiance l’IA dans l’ensemble de votre entreprise, en réalisant des économies sur vos résultats, tout en contribuant à la croissance de votre chiffre d’affaires.