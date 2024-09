Les clients d’Oracle peuvent tirer parti de la puissance du centre d’excellence d’IBM Consulting pour l’IA générative, qui compte plus de 1 000 consultants spécialisés dans l’IA générative, prêts à aider à accélérer la transformation opérationnelle des clients grâce à l’IA d’entreprise d’Oracle, d’IBM et d’autres partenaires de l’écosystème. Le Centre d’excellence s’inscrit dans le cadre de la pratique mondiale d’IBM Consulting en matière d’IA et d’automatisation et s’appuie sur des méthodes éprouvées telles que celles de l’IBM Garage for Generative AI, au sein duquel les consultants d’IBM appliquent une méthode complète et collaborative pour aider les clients à accélérer l’innovation dans la catégorie émergente des modèles de fondation pour l’IA générative. Cette méthode comprend l’idéation et la hiérarchisation rapides des cas d’utilisation, une approche ouverte et multi-modèle pour sélectionner les architectures et la formation, ainsi que l’affinage et la mise à l’échelle des modèles en fonction des besoins propres à l’entreprise.