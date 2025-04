Comment rationaliser et améliorer la fonction finance et comptabilité grâce à l’IA générative

Imaginez l’avenir de la finance et de la comptabilité. Dans ce futur, votre fonction est à la pointe de la technologie. Vous utilisez peut-être un système ERP de nouvelle génération et une plateforme de planification financière et comptable inégalée qui fournit des analyses prédictives avancées. Au passage, vous avez peut-être également déployé les dernières innovations cloud natives et amélioré vos dépenses d’exploitation. Votre directeur financier, visionnaire et stratégique, s’appuie sur l’IA pour obtenir des informations proactives sur les activités de l’entreprise, tout en rationalisant les processus et en optimisant les performances financières. Vous disposez de données complètes et objectives, ce qui permet à la fonction finance et comptabilité d’avoir une vision globale de la chaîne de valeur de votre entreprise (clients, fournisseurs, concurrents et opérations de front et de back-office). Vous êtes à la pointe de l’innovation au sein de votre organisation et vous êtes un catalyseur du changement. Mais votre mission consiste désormais à stimuler la croissance de l’entreprise et à conduire la transformation numérique pour l’aider à atteindre l’excellence opérationnelle.

IBM Consulting apporte son expertise sectorielle pour vous aider à comprendre comment tirer parti de workflows spécifiques (tels que record-to-report, lead-to-cash, procure-to-pay et autres) en enrichissant ces processus de nouvelles capacités d’IA. Nous pouvons avoir un impact significatif grâce à la technologie sur les processus financiers de base en rationalisant les tâches et en révolutionnant la façon dont les professionnels de la finance et de la comptabilité travailleront à l’avenir. Une étude IBV récente sur la modernisation de la fonction record-to-report grâce à l’IA a indiqué que « les organisations qui intègrent l’IA dans leur processus record-to-report réduisent de 66 % la durée du cycle de traitement des écritures comptables ».

De plus, certains grands modèles de langage (LLM) ont déjà la capacité de : rechercher et résumer, traduire et interpréter, générer et créer, comprendre et rapporter, converser et interagir, en se basant sur les connaissances acquises à partir de jeux de données massifs utilisés par la fonction finance et comptabilité. Et c’est sans compter les nombreux autres aspects à prendre en compte (par exemple les contraintes réglementaires) dans le processus de déploiement de l’IA générative.