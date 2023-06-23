Balises
Intelligence artificielle

Comment améliorer l’efficacité de vos opérations financières grâce à l’IA générative

Fond abstrait en mouvement, ligne ondulée abstraite, boucle infinie pour les sciences commerciales et la technologie

Vous avez peut-être découvert l’intelligence artificielle (IA) générative, mais vous ne savez peut-être pas ce qu’elle signifie pour l’avenir de la finance et de la comptabilité (F&A). Comme son nom l’indique, elle génère des images, de la musique, des vocaux, du code, de la vidéo ou du texte, tout en interprétant et en manipulant les données préexistantes. Pour les responsables financiers, cela signifie qu’elle peut être en mesure de transformer les données financières, telles que les rapports de performance des entreprises, les commentaires et les discours. Bien que l’adoption de l’IA puisse sembler intimidante, la flexibilité et l’évolutivité des modèles de fondation émergents accéléreront certainement l’adoption de l’IA, car les entreprises sont capables d’exploiter l’IA au cœur stratégique des processus de F&A.

Lorsque vous rencontrez de nouvelles solutions d’IA générative et des modèles de fondation d’IA uniques pour la finance et la comptabilité, vous risquez d’être submergé par toutes les options. Vous devez faire preuve de sélection et être certain que le modèle que vous choisissez peut accélérer efficacement l’adoption et réduire le délai de création de valeur pour votre cas d’utilisation global.

Les rapports financiers narratifs (ainsi que les commentaires) jouent un rôle essentiel dans la fourniture d’informations significatives et la compréhension contextuelle de la situation financière d’une entreprise performance. Les analystes financiers élaborent actuellement ces récits, mais cette approche prend du temps. Nous devons passer de processus manuels (qui nécessitent une analyse méticuleuse, une réflexion critique et des compétences de communication efficaces) à des processus alimentés par l’IA qui rationalisent et améliorent l’efficacité opérationnelle.

Surmonter les défis et créer des récits stratégiques

Nous savons que les entreprises sont souvent confrontées à plusieurs défis lorsqu’il s’agit de créer des rapports et des narratifs, notamment :

  • Complexité des informations financières : les rapports financiers contiennent de grandes quantités d’informations, et condenser ces informations en un récit concis et compréhensible peut s’avérer très utile.
  • Interprétation et contextualisation : les rapports financiers doivent fournir des informations allant au-delà des fonctionnalités qu’ils contiennent. Ils doivent fournir un contexte significatif qui facilite l’interprétation des données financières. En cas de mauvaise exécution, ces rapports peuvent limiter notre capacité à expliquer les pilotes sous-jacents de performance.
  • Adaptation aux différentes parties prenantes : les rapports financiers sont utiles aux différentes parties prenantes, notamment les investisseurs, les analystes, les organismes de réglementation et les employés. L’acte d’adapter les récits et les commentaires pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes est complexe. Fournir des informations pertinentes, compréhensibles et pertinentes pour chacun de ces groupes peut s’avérer très laborieux.
  • Respect des délais et conformité : les rapports financiers doivent être réalisés dans le respect de délais très stricts. Les entreprises sont confrontées au défi de collecter, d’analyser et de compiler des informations financières provenant de différentes sources. Compte tenu de cette contrainte, la workload réduit le temps disponible pour des analyses et des commentaires réfléchis. Cela donne des récits qui ne sont pas aussi complets et perspicaces qu’ils le devraient.

Malgré ces défis, nous sommes convaincus que l’implémentation stratégique de l’IA générative dans le secteur F&A permettra d’améliorer la productivité et de rationaliser les opérations F&A.

Par exemple, nous avons démontré comment l'IA générative peut améliorer les délais d'exécution lors de la génération de rapports financiers et de commentaires. La figure 1 montre des processus financiers qui auraient pu prendre près de deux semaines, et la figure 2 montre comment ces processus sont désormais accélérés grâce à l’application de l’IA générative, ce qui permet de générer des commentaires et des informations en temps réel.

Au lieu de rechercher manuellement dans une collection d'actifs F&A, vous pouvez exploiter l'IA et réduire le temps nécessaire pour rassembler ou rechercher les informations requises (telles que les performances d'une entreprise par rapport à ses concurrents, les mesures clés à prendre, les questions probables des analystes et les réponses de l'entreprise). L'IA analyse les bilans financiers, les notes, les informations à fournir et d'autres données applicables, puis traduit et interprète les données pour fournir des réponses contextuelles à vos questions. La figure 3 met en évidence les avantages annexes offerts par la technologie de l'IA conversationnelle.

L'utilisation de l'IA générative pour rédiger des commentaires et des récits dans le cadre du reporting financier présente plusieurs avantages, notamment : 

  • Une plus grande efficacité : l’IA peut vous aider à réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la rédaction de ces récits, et la technologie peut également analyser et traiter de grands volumes de données financières, identifier les tendances et les informations clés, et générer des récits cohérents pour vous, ce qui permet à vos équipes financières de gagner un temps précieux et de se concentrer sur des tâches et des analyses à plus forte valeur ajoutée.
  • Améliorer la cohérence et la précision : la cohérence des messages entre les différents rapports et périodes étudiées est un avantage critique. Des modèles bien entraînés peuvent garantir que vous respectez des règles, des normes et des directives prédéfinies, réduisant ainsi le risque d’erreurs et éliminant les incohérences dans ces récits. La précision du contenu généré peut également être améliorée grâce à une formation itérative et à des boucles de commentaires.
  • Amélioration de l’analyse des données : l’IA générative peut analyser des données financières complexes et identifier des modèles, des corrélations et des anomalies qui pourraient être difficiles à repérer par les humains eux-mêmes.
  • Favorisez l’évolutivité et l’adaptabilité : votre capacité à dimensionner sans effort est essentielle. Grâce à l’IA générative, vous serez en mesure de vous adapter au volume croissant de données financières et d’exigences en matière de reporting, ce qui vous permettra de gérer efficacement les demandes croissantes en matière de reporting (et la technologie s’adaptera à l’évolution de ces demandes).
  • Fournir des informations critiques aux parties prenantes pour la prise de décision : les récits financiers générés par l’IA peuvent fournir des informations précieuses et opportunes aux parties prenantes, facilitant ainsi la prise de décision stratégique, les évaluations de risques et les évaluations de performance.
  • Faciliter la collaboration et la planification des itérations : l’IA générative peut faciliter la collaboration entre les professionnels de la finance et les systèmes d’IA. Grâce à un entraînement et une mise au point itératifs, le système peut améliorer en permanence sa performance et s’adapter aux exigences et aux préférences spécifiques de l’entreprise.

Les feuilles de route stratégiques constituent une étape essentielle

Bien que l’IA générative et d’autres capacités soient déjà prêtes, nous vous recommandons de les aborder de manière globale et stratégique dans la mesure du possible, en évaluant et en explorant la bonne pile de technologie d’IA générative pour déployer les tactiques F&A les plus prometteuses avec vos pairs (c’est-à-dire les technologies de l’information). La figure 4 illustre une pile préliminaire (pour l’architecture) pour l’IA générative qui tient compte des applications, des modèles et de l’infrastructure à prendre en considération pour déployer efficacement ces nouvelles capacités au sein de votre entreprise.

Lorsque vous envisagez de mettre en œuvre l'IA générative dans votre fonction F&A à travers vos processus clés, il est essentiel de comprendre que cette technologie n'est pas une solution miracle. Elle ne résoudra pas tous vos problèmes et ne remplacera pas le besoin d'expertise humaine. Considérez-la plutôt comme un outil capable d'augmenter et d'améliorer les capacités de votre équipe F&A, ce qui se traduira par un travail plus efficace, plus précis et plus insight, axé sur les initiatives stratégiques qui génèrent de la valeur pour l'entreprise.

Pour accroître la valeur métier, les praticiens de la finance et de la comptabilité doivent aborder l’application de l’IA générative avec une compréhension claire de leurs objectifs et une feuille de route bien définie. Voici quelques considérations importantes fournies par nos experts en finance et comptabilité :

  • Commencez par une bonne stratégie d’IA. Dans notre série de blogs, nous avons abordé les capacités considérablement améliorées qu’offrent ces modèles de fondation, telles que l’amélioration de l’expérience et de la valeur commerciale offerte par la synthèse des rapports financiers. Pour commencer, réfléchissez et cartographiez les impacts prévus sur les coûts, l’efficacité et la stratégie pour diffuser de nouvelles informations financières et comptables pilotées par l’IA à travers l’entreprise.
  • Pilotez la technologie. Commencez par un projet pilote qui aborde un problème ou un défi métier spécifique. Le projet doit apporter des réussites rapides et mesurer les résultats avec rigueur pour déterminer l’impact sur la performance et le ROI. Affinez davantage votre approche et évoluez progressivement vers d’autres cas d’utilisation.
  • Élaborez une feuille de route F&A bien définie. L’IA générative a le potentiel de transformer les fonctions financières et comptables en permettant une prise de décision plus rapide, plus précise et plus éclairée. Il est essentiel d'aborder l'adoption de manière réfléchie et stratégique, en comprenant clairement les capacités et les limites de l'IA et en établissant une feuille de route claire, étape par étape et échelonnée dans le temps, qui corresponde à vos objectifs commerciaux.
  • Co-créez avec un partenaire technologique ayant une expertise en matière de finance et de comptabilité. Avec toute nouvelle technologie, vous devez réfléchir à la manière dont elle peut être appliquée pour résoudre les problèmes de votre entreprise. Il est essentiel de s’associer à quelqu’un qui peut co-créer avec vous et vous aider à fournir une feuille de route stratégique axée sur la finance pour la transformation, ainsi que les avantages, avant de vous lancer dans l’IA générative.
  • Envisagez les implications éthiques. Il est critique d’assurer que les données utilisées pour entraîner ces modèles soient non biaisées et représentatives, et que les algorithmes utilisés ne perpétuent pas ou n’amplifient pas les biais existants. En outre, il est important de surveiller régulièrement les résultats pour détecter et adresser toute conséquence involontaire de la technologie.
  • Communiquez avec vos équipes F&A à ce sujet. Votre équipe doit savoir comment cette technologie enrichit votre personnel. Des questions se poseront quant à savoir s’il remplacera des professionnels F&A très compétents dans l’ensemble de l’entreprise. Si elle est mise en œuvre dans cette optique (et une fois correctement approuvée et déployée par F&A), l’IA générative créera un personnel hybride humain-numérique qui accélérera la capacité de vos collaborateurs à exécuter les workflows rapidement et avec précision.

Lorsque vous décidez d’introduire et de mettre en œuvre l’IA générative à l’échelle, le centre d’excellence IBM pour l’IA générative vous aidera à choisir le bon outil d’IA pour déployer en toute sécurité une IA fiable et tirer parti de l’IA d’entreprise, telle que IBM watsonx, un portefeuille de produits d’IA, de modèles propriétaires ou tiers (ou même une combinaison des deux) en fonction des défis et des objectifs spécifiques de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à élaborer une feuille de route stratégique pour la transformation, afin que l'IA générative puisse apporter une immense valeur métier et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Découvrez d’autres articles dans cette série de blogs, L’avenir de la finance avec l’IA générative, pour en savoir plus sur La façon dont l’IA générative peut aider les professionnels de la finance et Rationaliser et améliorer les fonctions F&A.

 

Auteur

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting