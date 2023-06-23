Comment améliorer l’efficacité de vos opérations financières grâce à l’IA générative

Vous avez peut-être découvert l’intelligence artificielle (IA) générative, mais vous ne savez peut-être pas ce qu’elle signifie pour l’avenir de la finance et de la comptabilité (F&A). Comme son nom l’indique, elle génère des images, de la musique, des vocaux, du code, de la vidéo ou du texte, tout en interprétant et en manipulant les données préexistantes. Pour les responsables financiers, cela signifie qu’elle peut être en mesure de transformer les données financières, telles que les rapports de performance des entreprises, les commentaires et les discours. Bien que l’adoption de l’IA puisse sembler intimidante, la flexibilité et l’évolutivité des modèles de fondation émergents accéléreront certainement l’adoption de l’IA, car les entreprises sont capables d’exploiter l’IA au cœur stratégique des processus de F&A.

Lorsque vous rencontrez de nouvelles solutions d’IA générative et des modèles de fondation d’IA uniques pour la finance et la comptabilité, vous risquez d’être submergé par toutes les options. Vous devez faire preuve de sélection et être certain que le modèle que vous choisissez peut accélérer efficacement l’adoption et réduire le délai de création de valeur pour votre cas d’utilisation global.

Les rapports financiers narratifs (ainsi que les commentaires) jouent un rôle essentiel dans la fourniture d’informations significatives et la compréhension contextuelle de la situation financière d’une entreprise performance. Les analystes financiers élaborent actuellement ces récits, mais cette approche prend du temps. Nous devons passer de processus manuels (qui nécessitent une analyse méticuleuse, une réflexion critique et des compétences de communication efficaces) à des processus alimentés par l’IA qui rationalisent et améliorent l’efficacité opérationnelle.