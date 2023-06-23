Comment améliorer l’efficacité de vos opérations financières grâce à l’IA générative

Vous avez peut-être découvert l’intelligence artificielle (IA) générative, mais vous ne savez peut-être pas ce qu’elle signifie pour l’avenir de la finance et de la comptabilité (F&A). Comme son nom l’indique, elle génère des images, de la musique, des vocaux, du code, de la vidéo ou du texte, tout en interprétant et en manipulant les données préexistantes. Pour les responsables financiers, cela signifie qu’elle peut être en mesure de transformer les données financières, telles que les rapports de performance des entreprises, les commentaires et les discours. Bien que l’adoption de l’IA puisse sembler intimidante, la flexibilité et l’évolutivité des modèles de fondation émergents accéléreront certainement l’adoption de l’IA, car les entreprises sont capables d’exploiter l’IA au cœur stratégique des processus de F&A.
Lorsque vous rencontrez de nouvelles solutions d’IA générative et des modèles de fondation d’IA uniques pour la finance et la comptabilité, vous risquez d’être submergé par toutes les options. Vous devez faire preuve de sélection et être certain que le modèle que vous choisissez peut accélérer efficacement l’adoption et réduire le délai de création de valeur pour votre cas d’utilisation global.
Les rapports financiers narratifs (ainsi que les commentaires) jouent un rôle essentiel dans la fourniture d’informations significatives et la compréhension contextuelle de la situation financière d’une entreprise performance. Les analystes financiers élaborent actuellement ces récits, mais cette approche prend du temps. Nous devons passer de processus manuels (qui nécessitent une analyse méticuleuse, une réflexion critique et des compétences de communication efficaces) à des processus alimentés par l’IA qui rationalisent et améliorent l’efficacité opérationnelle.
Nous savons que les entreprises sont souvent confrontées à plusieurs défis lorsqu’il s’agit de créer des rapports et des narratifs, notamment :
Malgré ces défis, nous sommes convaincus que l’implémentation stratégique de l’IA générative dans le secteur F&A permettra d’améliorer la productivité et de rationaliser les opérations F&A.
Par exemple, nous avons démontré comment l'IA générative peut améliorer les délais d'exécution lors de la génération de rapports financiers et de commentaires. La figure 1 montre des processus financiers qui auraient pu prendre près de deux semaines, et la figure 2 montre comment ces processus sont désormais accélérés grâce à l’application de l’IA générative, ce qui permet de générer des commentaires et des informations en temps réel.
Au lieu de rechercher manuellement dans une collection d'actifs F&A, vous pouvez exploiter l'IA et réduire le temps nécessaire pour rassembler ou rechercher les informations requises (telles que les performances d'une entreprise par rapport à ses concurrents, les mesures clés à prendre, les questions probables des analystes et les réponses de l'entreprise). L'IA analyse les bilans financiers, les notes, les informations à fournir et d'autres données applicables, puis traduit et interprète les données pour fournir des réponses contextuelles à vos questions. La figure 3 met en évidence les avantages annexes offerts par la technologie de l'IA conversationnelle.
L'utilisation de l'IA générative pour rédiger des commentaires et des récits dans le cadre du reporting financier présente plusieurs avantages, notamment :
Bien que l’IA générative et d’autres capacités soient déjà prêtes, nous vous recommandons de les aborder de manière globale et stratégique dans la mesure du possible, en évaluant et en explorant la bonne pile de technologie d’IA générative pour déployer les tactiques F&A les plus prometteuses avec vos pairs (c’est-à-dire les technologies de l’information). La figure 4 illustre une pile préliminaire (pour l’architecture) pour l’IA générative qui tient compte des applications, des modèles et de l’infrastructure à prendre en considération pour déployer efficacement ces nouvelles capacités au sein de votre entreprise.
Lorsque vous envisagez de mettre en œuvre l'IA générative dans votre fonction F&A à travers vos processus clés, il est essentiel de comprendre que cette technologie n'est pas une solution miracle. Elle ne résoudra pas tous vos problèmes et ne remplacera pas le besoin d'expertise humaine. Considérez-la plutôt comme un outil capable d'augmenter et d'améliorer les capacités de votre équipe F&A, ce qui se traduira par un travail plus efficace, plus précis et plus insight, axé sur les initiatives stratégiques qui génèrent de la valeur pour l'entreprise.
Pour accroître la valeur métier, les praticiens de la finance et de la comptabilité doivent aborder l’application de l’IA générative avec une compréhension claire de leurs objectifs et une feuille de route bien définie. Voici quelques considérations importantes fournies par nos experts en finance et comptabilité :
Lorsque vous décidez d’introduire et de mettre en œuvre l’IA générative à l’échelle, le centre d’excellence IBM pour l’IA générative vous aidera à choisir le bon outil d’IA pour déployer en toute sécurité une IA fiable et tirer parti de l’IA d’entreprise, telle que IBM watsonx, un portefeuille de produits d’IA, de modèles propriétaires ou tiers (ou même une combinaison des deux) en fonction des défis et des objectifs spécifiques de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à élaborer une feuille de route stratégique pour la transformation, afin que l'IA générative puisse apporter une immense valeur métier et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Découvrez d’autres articles dans cette série de blogs, L’avenir de la finance avec l’IA générative, pour en savoir plus sur La façon dont l’IA générative peut aider les professionnels de la finance et Rationaliser et améliorer les fonctions F&A.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Avec IBM watsonx Assistant, offrez à votre institution financière un service client qui stimule la productivité et la croissance.
Découvrez comment les dirigeants du secteur bancaire évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.