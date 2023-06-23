Nous avons fait appel à l'expertise de nos propres experts en finance et comptabilité chez IBM Consulting – ceux qui savent que la manière dont vous aidez les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données démontre votre capacité à soutenir leur croissance future. Nos experts d'IBM Consulting examinent en profondeur l’IA générative appliquée à la finance et à la comptabilité, et prennent en compte la nécessité d’en équilibrer les risques . Nous savons que les résultats dépendront de la façon dont ces modèles seront entraînés (par des professionnels de la finance et de la comptabilité, en collaboration avec leurs homologues des technologies de l’information), et que certains modèles pourraient ne pas comprendre le contexte de certains concepts F&A, ce qui risquerait de produire des résultats inexacts ou trompeurs.

Un rapport récent publié par l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM spécifie les actions clés en réponse à l’un des sept paris proposés. Une action consiste à mettre en œuvre des workflows intelligents et sécurisés, axés sur l’IA, pour gérer votre entreprise. L’article, qui évoque l’idée que les perturbations causées par la technologie s’accélèrent (et cela sous l’impulsion de l’IA générative), recommande aux entreprises de mettre en œuvre ces workflows pilotés par l’IA, tout en veillant à ce que leur entraînement de l’IA soit transparente et ouverte à la critique en permanence. Il suggère aux entreprises de déterminer en priorité quels cas d’utilisation de finance et de comptabilité devraient être complétés par leur nouveau modèle de fondation, en tenant compte de la précision, du risque, des attentes des parties prenantes en matière de finance et de comptabilité et du retour sur investissement (ROI).

Les perspectives de l’IA générative dans la fonction Finance et Comptabilité sont prometteuses, comme l’indique une récente étude d’IBM qui a révélé que les dirigeants s’attendent à ce que 48 % du personnel de leur entreprise (dont 34 % du personnel financier) utilise l’IA générative afin d’améliorer ses tâches quotidiennes au cours de l’année à venir.