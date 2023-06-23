Que vous soyez directeur financier, comptable, analyste financier ou partenaire commercial, l’intelligence artificielle (IA) peut vous aider à améliorer votre stratégie financière, à augmenter votre productivité et à stimuler vos résultats. Bien que cela puisse sembler futuriste, les progrès tels que l’IA générative et l’IA conversationnelle peuvent dès à présent bénéficier à la fonction Finance et Comptabilité.
La technologie d’IA permet aux professionnels de la finance de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la planification et l’analyse stratégiques, au lieu de se consacrer à des tâches manuelles et transactionnelles. L’IA générative permet de prendre des décisions fondées sur des données plus rapides et de meilleure qualité, basées sur des données historiques, des tendances du marché et sur l’utilisation de modèles de fondation d’IA qui identifient les modèles et les anomalies souvent négligés par les méthodes d’analyse traditionnelles.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Nous avons fait appel à l'expertise de nos propres experts en finance et comptabilité chez IBM Consulting – ceux qui savent que la manière dont vous aidez les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données démontre votre capacité à soutenir leur croissance future. Nos experts d'IBM Consulting examinent en profondeur l’IA générative appliquée à la finance et à la comptabilité, et prennent en compte la nécessité d’en équilibrer les risques . Nous savons que les résultats dépendront de la façon dont ces modèles seront entraînés (par des professionnels de la finance et de la comptabilité, en collaboration avec leurs homologues des technologies de l’information), et que certains modèles pourraient ne pas comprendre le contexte de certains concepts F&A, ce qui risquerait de produire des résultats inexacts ou trompeurs.
Un rapport récent publié par l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM spécifie les actions clés en réponse à l’un des sept paris proposés. Une action consiste à mettre en œuvre des workflows intelligents et sécurisés, axés sur l’IA, pour gérer votre entreprise. L’article, qui évoque l’idée que les perturbations causées par la technologie s’accélèrent (et cela sous l’impulsion de l’IA générative), recommande aux entreprises de mettre en œuvre ces workflows pilotés par l’IA, tout en veillant à ce que leur entraînement de l’IA soit transparente et ouverte à la critique en permanence. Il suggère aux entreprises de déterminer en priorité quels cas d’utilisation de finance et de comptabilité devraient être complétés par leur nouveau modèle de fondation, en tenant compte de la précision, du risque, des attentes des parties prenantes en matière de finance et de comptabilité et du retour sur investissement (ROI).
Les perspectives de l’IA générative dans la fonction Finance et Comptabilité sont prometteuses, comme l’indique une récente étude d’IBM qui a révélé que les dirigeants s’attendent à ce que 48 % du personnel de leur entreprise (dont 34 % du personnel financier) utilise l’IA générative afin d’améliorer ses tâches quotidiennes au cours de l’année à venir.
Nos experts encouragent les décideurs financiers et comptables à garder ces considérations à l’esprit lorsqu’ils appliquent cette nouvelle technologie :
Les spécialistes d’IBM Consulting en matière de finance et de comptabilité vous accompagnent dans le déploiement de cette technologie, en partageant avec vous les bonnes pratiques ainsi que des informations précieuses. Rien qu’en 2023, IBM Consulting a interagi avec plus de 100 clients et mené à bien des dizaines de missions en associant l’IA générative aux stratégies classiques de machine learning. Consultez d’autres articles de la série de blogs L’avenir de la finance avec l’IA générative pour savoir comment rationaliser et améliorer la fonction Finance et Comptabilité et optimiser l’efficacité de vos opérations financières grâce à l’IA générative.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Écoutez directement les experts IBM expliquer comment vous pouvez tirer parti de l’IA générative pour donner un avantage concurrentiel à votre organisation.
Découvrez comment les responsables bancaires évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.
Optimisez les performances financières grâce aux services de conseil en finance complets d’IBM.
IBM Apptio est une gamme de produits SaaS pour l’analyse et la gestion des coûts de l’infrastructure informatique sur site, des services de cloud public et du développement de logiciels.
Améliorez la planification financière, la budgétisation et les prévisions et prenez des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de votre organisation grâce à IBM Planning Analytics.