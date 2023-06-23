Balises
Comment l’IA générative peut aider les professionnels de la finance et de la comptabilité

Que vous soyez directeur financier, comptable, analyste financier ou partenaire commercial, l’intelligence artificielle (IA) peut vous aider à améliorer votre stratégie financière, à augmenter votre productivité et à stimuler vos résultats. Bien que cela puisse sembler futuriste, les progrès tels que l’IA générative et l’IA conversationnelle peuvent dès à présent bénéficier à la fonction Finance et Comptabilité.

La technologie d’IA permet aux professionnels de la finance de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la planification et l’analyse stratégiques, au lieu de se consacrer à des tâches manuelles et transactionnelles. L’IA générative permet de prendre des décisions fondées sur des données plus rapides et de meilleure qualité, basées sur des données historiques, des tendances du marché et sur l’utilisation de modèles de fondation d’IA qui identifient les modèles et les anomalies souvent négligés par les méthodes d’analyse traditionnelles. 

Misez sur (et vérifiez) les workflows pilotés par l’IA

Nous avons fait appel à l'expertise de nos propres experts en finance et comptabilité chez IBM Consulting – ceux qui savent que la manière dont vous aidez les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données démontre votre capacité à soutenir leur croissance future. Nos experts d'IBM Consulting examinent en profondeur l’IA générative appliquée à la finance et à la comptabilité, et prennent en compte la nécessité d’en équilibrer les risques . Nous savons que les résultats dépendront de la façon dont ces modèles seront entraînés (par des professionnels de la finance et de la comptabilité, en collaboration avec leurs homologues des technologies de l’information), et que certains modèles pourraient ne pas comprendre le contexte de certains concepts F&A, ce qui risquerait de produire des résultats inexacts ou trompeurs. 

Un rapport récent publié par l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM spécifie les actions clés en réponse à l’un des sept paris proposés. Une action consiste à mettre en œuvre des workflows intelligents et sécurisés, axés sur l’IA, pour gérer votre entreprise. L’article, qui évoque l’idée que les perturbations causées par la technologie s’accélèrent (et cela sous l’impulsion de l’IA générative), recommande aux entreprises de mettre en œuvre ces workflows pilotés par l’IA, tout en veillant à ce que leur entraînement de l’IA soit transparente et ouverte à la critique en permanence. Il suggère aux entreprises de déterminer en priorité quels cas d’utilisation de finance et de comptabilité devraient être complétés par leur nouveau modèle de fondation, en tenant compte de la précision, du risque, des attentes des parties prenantes en matière de finance et de comptabilité et du retour sur investissement (ROI).

Les perspectives de l’IA générative dans la fonction Finance et Comptabilité sont prometteuses, comme l’indique une récente étude d’IBM qui a révélé que les dirigeants s’attendent à ce que 48 % du personnel de leur entreprise (dont 34 % du personnel financier) utilise l’IA générative afin d’améliorer ses tâches quotidiennes au cours de l’année à venir.

Mettre l’IA au service de la finance

L’IA générative est en train de révolutionner la fonction Finance. Découvrez comment l’adoption de l’IA aide les directeurs financiers et les équipes à trouver de nouvelles façons de rendre possible l'impossible.
3 considérations clés pour l’IA générative

Nos experts encouragent les décideurs financiers et comptables à garder ces considérations à l’esprit lorsqu’ils appliquent cette nouvelle technologie :

  • Agissez en bons gestionnaires de ces informations financières. Tenez-vous informés à mesure que les modèles d’IA générative commencent à participer au processus, à résumer et à créer des récits autour des performances financières. La responsabilité humaine deviendra de plus en plus cruciale, surtout compte tenu de la vitesse à laquelle la technologie sera déployée par certaines équipes financières et comptables (soit sous forme de modèles ponctuels, soit intégrée dans les applications financières quotidiennes). Une couche humaine de validation et une approbation finale de chaque transaction ou rapport généré seront essentielles. Réfléchissez à la manière dont vous répondrez aux questions que vos parties prenantes pourraient vous poser sur le contenu généré par l’IA.
  • Adoptez une approche axée sur le contrôle. La gestion des risques et les contrôles sont indispensables dans la fonction Finance et Comptabilité. Bien que la précision de ces solutions continue de s’améliorer, il sera essentiel que les opérateurs continuent d’adopter une approche axée sur le contrôle pour chaque cas d’utilisation évalué. Ils doivent évaluer les risques, l’importance relative et l’exposition financière potentielle susceptibles d’avoir un impact sur leurs processus. Les opérateurs doivent observer et valider l’exactitude et l’exhaustivité des données utilisées, ainsi que des résultats générés. Comme pour la plupart des technologies émergentes, envisagez de mettre en correspondance les cas d’utilisation avec vos matrices de contrôle clés afin d’anticiper leur impact.
  • Le partenariat interne est une nécessité. L’analyse et le reporting seront l’un des domaines les plus touchés, et le niveau des solutions en libre-service est amené à grimper en flèche dans toutes les entreprises. Cela pourrait inciter certains dirigeants à s’appuyer uniquement sur de nouveaux conseillers alimentés par l’IA, en apparence intelligents, pour prendre leurs décisions (et certains contourneront le niveau Finance et Comptabilité ou supposeront que les informations fournies ont déjà été « vérifiées » par le service financier). Il peut être difficile de créer des alliances entre la fonction Finance et d’autres unités commerciales. Il convient donc d’identifier les parties prenantes internes qui seront concernées et de prévoir dès le départ de renforcer la confiance et le partenariat interne.

Les spécialistes d’IBM Consulting en matière de finance et de comptabilité vous accompagnent dans le déploiement de cette technologie, en partageant avec vous les bonnes pratiques ainsi que des informations précieuses. Rien qu’en 2023, IBM Consulting a interagi avec plus de 100 clients et mené à bien des dizaines de missions en associant l’IA générative aux stratégies classiques de machine learning. Consultez d’autres articles de la série de blogs L’avenir de la finance avec l’IA générative pour savoir comment rationaliser et améliorer la fonction Finance et Comptabilité et optimiser l’efficacité de vos opérations financières grâce à l’IA générative.

 

Auteur

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
