IBM Consulting voit une valeur tangible dans l’augmentation des déploiements d’IA existants dans les entreprises grâce à l’IA générative, afin d’améliorer les performances et d’accélérer la création de valeur. Ces modèles offrent quatre catégories de capacités considérablement améliorées :
Grâce à ces améliorations, il est facile de voir comment chaque secteur peut repenser ses processus de base avec l’IA générative.
Les principaux cas d’utilisation ne se contentent pas de réduire les coûts. Ils contribuent à la satisfaction des employés, à la confiance des clients et à la croissance de l’entreprise. Ce ne sont pas des possibilités tournées vers l’avenir, car les entreprises utilisent aujourd’hui l’IA générative pour générer rapidement de la valeur commerciale. Le but est notamment d’améliorer la précision et les informations en temps quasi réel sur les plaintes des clients afin d’accélérer la découverte d’informations, de réduire le temps consacré aux audits internes pour garantir la conformité réglementaire, et de gagner en efficacité dans les tests et la classification.
Bien que ces premiers cas et les résultats obtenus soient prometteurs, le travail de développement des solutions d’IA générative doit être mené avec soin, en faisant très attention aux risques potentiels, notamment les suivants :
Biais : comme pour tout modèle IA, les données d’entraînement ont un impact sur les résultats produits par le modèle. Les modèles de fondation sont entraînés sur de grandes portions de données extraites d’Internet. Par conséquent, les biais qui existent intrinsèquement dans les données Internet sont repris par les modèles entraînés et peuvent apparaître dans les résultats produits par les modèles. Bien qu’il existe des moyens d’atténuer cet effet, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance pour comprendre ce risque et y remédier.
Opacité : les modèles de fondation ne sont pas non plus totalement vérifiables ou transparents en raison de la nature « autosupervisée » de l’entraînement de l’algorithme.
Hallucination : les LLM peuvent produire des « hallucinations », c’est-à-dire des résultats qui satisfont un prompt sur le plan syntaxique, mais qui sont erronés sur le plan factuel. Là encore, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance solides pour atténuer ce risque.
Propriété intellectuelle : certaines questions restent sans réponse pour ce qui est des implications juridiques et des personnes susceptible de détenir les droits sur le contenu généré par les modèles entraînés à partir de matériel potentiellement sous copyright.
Sécurité : ces modèles sont sujets aux risques liés aux données et à la sécurité, notamment aux attaques par injection de prompts.
Lorsqu’ils s’engagent dans des projets d’IA générative, les dirigeants doivent s’assurer de mettre en place de solides mécanismes d’éthique et de gouvernance de l’IA pour atténuer les risques encourus. En s’appuyant sur la méthodologie IBM Garage, IBM peut aider les dirigeants à évaluer chaque initiative d’IA générative en fonction du degré de risque et de précision des résultats. Dans la première vague, les clients peuvent donner la priorité aux cas d’utilisation internes orientés employés, dont la production est examinée par des humains et ne nécessite pas un degré élevé de précision.
L’IA générative et les LLM introduisent de nouveaux risques dans le domaine de l’IA, et nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux questions que ces nouvelles solutions introduisent. IBM Consulting s’engage à appliquer une introspection mesurée lors des interactions avec les entreprises, les gouvernements et la société en général, et à garantir une représentation diversifiée des points de vue lorsque nous trouvons des réponses à ces questions.
