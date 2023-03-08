Bien que ces premiers cas et les résultats obtenus soient prometteurs, le travail de développement des solutions d’IA générative doit être mené avec soin, en faisant très attention aux risques potentiels, notamment les suivants :



Biais : comme pour tout modèle IA, les données d’entraînement ont un impact sur les résultats produits par le modèle. Les modèles de fondation sont entraînés sur de grandes portions de données extraites d’Internet. Par conséquent, les biais qui existent intrinsèquement dans les données Internet sont repris par les modèles entraînés et peuvent apparaître dans les résultats produits par les modèles. Bien qu’il existe des moyens d’atténuer cet effet, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance pour comprendre ce risque et y remédier.

Opacité : les modèles de fondation ne sont pas non plus totalement vérifiables ou transparents en raison de la nature « autosupervisée » de l’entraînement de l’algorithme.

Hallucination : les LLM peuvent produire des « hallucinations », c’est-à-dire des résultats qui satisfont un prompt sur le plan syntaxique, mais qui sont erronés sur le plan factuel. Là encore, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes de gouvernance solides pour atténuer ce risque.

Propriété intellectuelle : certaines questions restent sans réponse pour ce qui est des implications juridiques et des personnes susceptible de détenir les droits sur le contenu généré par les modèles entraînés à partir de matériel potentiellement sous copyright.

Sécurité : ces modèles sont sujets aux risques liés aux données et à la sécurité, notamment aux attaques par injection de prompts.



Lorsqu’ils s’engagent dans des projets d’IA générative, les dirigeants doivent s’assurer de mettre en place de solides mécanismes d’éthique et de gouvernance de l’IA pour atténuer les risques encourus. En s’appuyant sur la méthodologie IBM Garage, IBM peut aider les dirigeants à évaluer chaque initiative d’IA générative en fonction du degré de risque et de précision des résultats. Dans la première vague, les clients peuvent donner la priorité aux cas d’utilisation internes orientés employés, dont la production est examinée par des humains et ne nécessite pas un degré élevé de précision.



L’IA générative et les LLM introduisent de nouveaux risques dans le domaine de l’IA, et nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux questions que ces nouvelles solutions introduisent. IBM Consulting s’engage à appliquer une introspection mesurée lors des interactions avec les entreprises, les gouvernements et la société en général, et à garantir une représentation diversifiée des points de vue lorsque nous trouvons des réponses à ces questions.



Pour en savoir plus sur cette série en trois parties, lisez le premier ou le troisième article et contactez un expert pour discuter de vos besoins.