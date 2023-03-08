Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT d’OpenAI a capté l’imagination des consommateurs et des chefs d’entreprise en démontrant le potentiel de l’IA générative à transformer radicalement nos modes de vie et de travail. Alors que l’ampleur de son impact sur la société continue de s’élargir, les organisations gouvernementales et les entreprises se précipitent encore pour réagir, en créant des politiques sur l’utilisation de la technologie par les employés, voire en restreignant l’accès à ChatGPT.
Les plus prudents d’entre eux ont évalué les moyens d’appliquer l’IA à leur entreprise et se sont préparés à un avenir déjà présent. Les plus avancés d’entre eux changent de perspective, passant d’une IA considérée comme un ajout secondaire à la refonte des workflows critiques avec l’IA au centre.
Newsletter sectorielle
Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le marché mondial de l’IA générative approche de son point d’inflexion, avec une valorisation de 8 milliards de dollars américains et un TCAC estimé à 34,6 % d’ici 2030. Avec plus de 85 millions d’emplois qui ne devraient pas être pourvus d’ici là, il est nécessaire de créer des opérations plus intelligentes à l’aide de l’IA et de l’automatisation pour offrir l’efficience, l’efficacité et les expériences que les chefs d’entreprise et les parties prenantes attendent.
L’IA générative offre une opportunité convaincante de soutenir les efforts des employés et de rendre l’entreprise plus productive.Mais au fur et à mesure que les dirigeants étudient les solutions d’IA générative, ils se posent de nouvelles questions : quels cas d’utilisation apporteront le plus de valeur à mon entreprise ? Quelle technologie d’IA convient le mieux à mes besoins ? Est-elle sécurisée ? Est-elle durable ? Comment est-elle gouvernée ? Et comment puis-je garantir le succès de mes projets d’IA ?
Après avoir travaillé avec des modèles de fondation pendant plusieurs années, IBM Consulting, IBM Technologie et IBM Recherche ont développé un point de vue fondé sur ce qu'il faut pour tirer de la valeur d'un déploiement responsable de l'IA à travers l'entreprise.
Comme son nom l’indique, l’IA générative génère des images, de la musique, de la parole, du code, des vidéos ou du texte, tout en interprétant et en manipulant les données préexistantes.L’IA générative n’est pas un concept nouveau : les techniques de machine learning qui sous-tendent l’IA générative ont évolué au cours des dix dernières années. La dernière approche repose sur une architecture de réseau neuronal, appelée « transformatrice ». En combinant l’architecture transformatrice avec l’apprentissage non supervisé, de grands modèles de fondation sont apparus, plus performants que les références existantes capables de gérer de multiples modalités de données.
Ces grands modèles sont appelés modèles de fondation, car ils servent de point de départ au développement de modèles plus avancés et complexes. En partant d’un modèle de fondation, nous pouvons créer des modèles plus spécialisés et plus sophistiqués, adaptés à des cas d’utilisation ou à des domaines spécifiques. Les premiers exemples de modèles, comme GPT-3, BERT, T5 ou DALL-E, ont montré ce qui est possible : entrez un prompt court et le système génère un essai complet ou une image complexe, en fonction de vos paramètres.
Les grands modèles de langue (LLM) ont été explicitement entraînés sur de grandes quantités de données textuelles pour des tâches de NLP et contenaient un nombre important de paramètres, généralement supérieur à 100 millions. Ils facilitent le traitement et la génération de texte en langue naturelle pour diverses tâches. Chaque modèle a ses forces et ses faiblesses, et le choix de celui à utiliser dépend de la tâche spécifique du NLP et des caractéristiques des données analysées. Pour choisir le bon LLM à utiliser pour une tâche spécifique, il faut une expertise en matière de LLM.
BERT est conçu pour comprendre les relations bidirectionnelles entre les mots d'une phrase et est principalement utilisé pour la classification des tâches, la réponse aux questions et la reconnaissance des entités nommées. Le GPT, quant à lui, est un modèle unidirectionnel basé sur un transformateur, principalement utilisé pour les tâches de génération de texte telles que la traduction, la synthèse et la création de contenu. T5 est également un modèle basé sur les transformateurs, mais il diffère de BERT et de GPT en ce sens qu'il est formé à l'aide d'une approche texte à texte et qu'il peut être affiné pour diverses tâches de traitement automatique du langage naturel telles que la traduction, le résumé et la réponse à des questions.
Pré-entraînés sur d'énormes quantités de données, ces modèles de fondation accélèrent considérablement le cycle de développement de l'IA, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur les ajustements nécessaires à leurs cas d’utilisation spécifiques. Au lieu de créer des modèles NLP personnalisés pour chaque domaine, les modèles de fondation permettent aux entreprises de réduire le délai de création de valeur de plusieurs mois à quelques semaines. Dans les missions clients, IBM Consulting constate une réduction allant jusqu’à 70 % de la création de valeur pour les cas d’utilisation du NLP tels que le résumé des transcriptions des centres d’appels, l’analyse des avis et plus encore.
Compte tenu du coût d'entraîner et de maintenir les modèles de fondation, les entreprises devront faire des choix quant à la manière dont elles les intègrent et les déployer pour leurs cas d’utilisation. Il existe des considérations spécifiques aux cas d'utilisation et aux points de décision concernant le coût, l'effort, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle et la sécurité. Il est possible d'utiliser une ou plusieurs options de déploiement au sein d'une entreprise en tenant compte de ces points de décision.
Les modèles de fondation accéléreront considérablement l’adoption de l’IA dans les entreprises en réduisant les exigences d’étiquetage, ce qui facilitera l’expérimentation de l’IA, la création d’automatisation et d’applications efficaces pilotées par l’IA, et le déploiement de l’IA dans un éventail plus large de situations critiques. L’objectif d’IBM Consulting est d’apporter la puissance des modèles de fondation à chaque entreprise dans un environnement cloud hybride sans friction.
Pour plus d’informations, voyez comment l’IA générative peut être utilisée pour maximiser les expériences, la prise de décision et la valeur commerciale, ainsi que comment IBM Consulting apporte une approche précieuse et responsable de l’IA.
Découvrez comment les PDG peuvent trouver un équilibre entre la valeur que l’IA générative peut créer, l’investissement qu’elle exige et les risques qu’elle introduit.
Apprenez des concepts fondamentaux et développez vos compétences grâce à des ateliers pratiques, à des cours, à des projets guidés, à des essais et à d’autres ressources.
Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l’IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.
Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.
Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.
Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.
Bénéficiez d’un accès centralisé aux fonctionnalités couvrant le cycle de développement de l’IA. Produisez des solutions IA puissantes offrant des interfaces conviviales, des workflows et un accès à des API et SDK conformes aux normes du secteur.