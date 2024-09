Extraire des informations et découvrir des tendances Analysez de grandes quantités de données afin d’identifier et d’extraire des informations ou des faits à partir de documents ou de rapports, d’interactions avec les clients, d’incidents de sécurité ou informatiques. Découvrez des modèles, des tendances ou des anomalies dans les données à l’aide de l’IA générative. À partir des thèmes extraits, les algorithmes traditionnels d’IA et de ML peuvent ensuite faire des prévisions et des prédictions, comme le calcul du risque de crédit, les ventes futures, les prévisions de la demande et la gestion des stocks, en tenant compte des besoins de l’utilisateur et des exigences de l’entreprise.