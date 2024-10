IBM croit en la création, le déploiement et l’utilisation de modèles d’IA qui font progresser l’innovation dans l’entreprise de manière responsable. La plateforme de données et d’IA watsonx d’IBM dispose d’un processus de bout en bout pour construire et tester les modèles de fondation et l’IA générative. Pour les modèles développés par IBM, nous recherchons et supprimons les doublons, et nous utilisons des listes de blocage d’URL, des filtres pour le contenu répréhensible et la qualité des documents, des techniques de découpage des phrases et de symbolisation, le tout avant l'entraînement du modèle.

Au cours du processus de formation des données, nous nous efforçons d’éviter les défauts d’alignement dans les sorties du modèle et nous utilisons un réglage précis supervisé pour permettre un meilleur suivi des instructions afin que le modèle puisse être utilisé pour accomplir les tâches de l’entreprise via prompt engineering. Nous continuons à développer les modèles Granite dans plusieurs directions, y compris d’autres modalités, un contenu spécifique aux secteurs et des annotations de données supplémentaires pour la formation, tout en déployant des garanties régulières et continues de protection des données pour les modèles développés par IBM.

Compte tenu de l’évolution rapide du paysage technologique de l’IA générative, nos processus de bout en bout sont appelés à évoluer et à s’améliorer en permanence. Pour témoigner de la rigueur avec laquelle IBM développe et teste ses modèles de fondation, l’entreprise fournit pour les modèles développés par IBM une indemnisation contractuelle standard en matière de propriété intellectuelle, similaire à celle qu’elle fournit pour le matériel et les produits logiciels d’IBM.





En outre, contrairement à d’autres fournisseurs de grands modèles de langage et conformément à l’approche standard d’IBM en matière d’indemnisation, IBM n’exige pas de ses clients qu’ils l’indemnisent pour l’utilisation qu’ils font des modèles qu’il a développés. Conformément à son approche de l’obligation d’indemnisation, IBM ne plafonne pas sa responsabilité en matière d’indemnisation pour les modèles qu’il a développés.

Voici les modèles actuels de watsonx bénéficiant de ces protections :

(1) Famille Slate des modèles à encodeur uniquement.

(2) Famille Granite du modèle à décodeur uniquement.

En savoir plus sur les licences pour les modèles Granite