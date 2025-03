La version TTM-R2.1 comprend un assortiment de modèles dont la longueur du contexte et l’horizon de prévision varient. Alors que les anciens modèles TTM-R2 offraient des longueurs de contexte de 1536, 1024 ou 512, TTM-R2.1 comprend des modèles avec des longueurs de contexte plus courtes allant de 512 à 52, ce qui les rend bien adaptés aux prévisions quotidiennes et hebdomadaires.

Les modèles TTM-R2.1 ne remplacent pas nécessairement leurs prédécesseurs TTM-R2. La « meilleure » version de TTM dépend de la nature de vos données et de votre cas d’utilisation. Par exemple, Granite-Timeseries-TTM-52-16-ft-R2.1 a une longueur de contexte de 52 et une longueur de prédiction de 16, ce qui le rend plus adapté à des tâches telles que l’analyse d’une année de points de données hebdomadaires et la prédiction de résultats hebdomadaires au cours des prochains mois.

Le module get_model simplifie la tâche de sélection de la bonne variante de modèle parmi les nombreuses offres disponibles.