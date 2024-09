L’intelligence artificielle (IA) est la technologie transformatrice de notre époque. Des percées autrefois considérées comme uniquement possibles dans la science-fiction sont désormais de véritables outils d’IA que vous pouvez appliquer à des tâches spécifiques et à des processus complets. Contrairement aux programmes informatiques traditionnels, l’IA générative peut enrichir l’intelligence humaine et aider les entreprises à atteindre de nouveaux niveaux de productivité.

Les solutions d’IA adaptatives d’IBM sont conçues pour résoudre de vrais problèmes métier. Nous utilisons une approche de l’IA ouverte et de niveau entreprise qui offre plus de choix et une plus grande flexibilité pour répondre au mieux à vos besoins métier. Grâce à un partenariat consultatif, nous appliquons l’IA aux workflows et aux systèmes qui sont au cœur de vos opérations métier, tels que SAP, Salesforce et AWS. Cela signifie :

Utiliser une IA adaptée et l’entraîner sur les bons ensembles de données et au bon moment.

Exécuter des modèles IA n’importe où et accéder à vos données en toute sécurité, quel que soit leur emplacement.

Prioriser la sécurité, le contrôle et la conformité grâce à une approche holistique de la gouvernance de l’IA pour vos systèmes IA.

Développer les capacités de votre équipe grâce à des outils et des services d’IA flexibles et adaptés à vos besoins.

Avec IBM, étendez l’intelligence artificielle à d’autres secteurs de votre entreprise en toute confiance et avec des résultats plus fiables. Où que vous en soyez dans votre parcours d’IA, IBM peut vous aider.