Ayant collaboré avec IBM sur divers projets SAP pendant plus de dix ans, Water Corporation a rapidement choisi IBM Consulting pour planifier sa migration, en s’appuyant sur le soutien et l’expertise d’AWS et de SXiQ, une société IBM (lien externe à ibm.com).

« Avec un projet d’une telle envergure et aussi crucial pour notre entreprise, la confiance a été très importante dans notre processus décisionnel », explique Brad Filmer, responsable des applications d’entreprise chez Water Corporation. « Plus de 140 collaborateurs de 16 services différents au sein de Water Corporation utilisent SAP d’une manière ou d’une autre ; le risque n’était donc pas négligeable. La coopération, l’attention et la fiabilité dont ont fait preuve IBM, SXiQ et AWS ont été inestimables. Ils ont compris nos systèmes, nos données et nos intégrations. »

Les services IBM consulting pour AWS Cloud ont piloté le projet, assumant la responsabilité de concevoir l’environnement cloud complet ainsi que l’architecture globale de l’état cible SAP. L’équipe IBM a également élaboré le plan de migration, en choisissant une approche en trois phases. La première phase, la plus importante, s’est concentrée sur le transfert des systèmes transactionnels associés à l’environnement SAP. Les deuxième et troisième phases se sont ensuite concentrées sur la migration respective des composants de données analytiques et des systèmes de gestion.



« Il y avait beaucoup d’éléments à transférer », ajoute Steve. « Nous avons dû déplacer plus de 50 To de données. Il a fallu migrer une centaine de systèmes SAP, plus de 125 serveurs au total, et d’innombrables intégrations. Cette première migration a nécessité deux jours, deux heures et 20 minutes d’arrêt planifié pour achever le transfert et l’intégration qui a suivi. Parallèlement, nous avons coordonné avec IBM Consulting la mise à jour des systèmes d’exploitation sous-jacents, des bases de données et des serveurs SQL qui soutenaient notre architecture SAP. »



Tout au long de ce processus de planification et de migration, nous avons pu compter sur la contribution des architectes de Water Corporation, AWS et SXiQ. SXiQ s’est notamment chargé de l’ingénierie de plateforme et de la conception globale du nouvel environnement virtuel. Au cours de cette phase de conception, le personnel d’AWS a procédé à un examen approfondi pour s’assurer que l’architecture proposée était conforme aux bonnes pratiques AWS et SAP.

Au cours de la migration elle-même et de l’implémentation correspondante, les équipes de support technique d’AWS ont aidé IBM et SXiQ, en fournissant des ressources de dépannage et de test supplémentaires pour résoudre tous les problèmes qui se produisaient. Maintenant, avec le nouvel environnement SAP en direct et dans le cloud, l’équipe AWS assure une assistance et des mises à jour régulières de la plateforme cloud pour que tout fonctionne correctement. Parallèlement à ces efforts continus, ils apportent également leur expérience, leurs connaissances et leur leadership éclairé sur la gestion efficace des workloads SAP et des sujets associés.