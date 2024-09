watsonx Assistant Ville d'Helsinki Cette capitale utilise un « multi-chatbot » pour combiner les capacités et les données de six services sociaux et de soins de santé, supprimant ainsi les silos pour fournir de façon plus efficace des services conviviaux aux citoyens.

watsonx Orchestrate Sport Clips Cette grande franchise américaine de soins capillaires souhaite augmenter son effectif de 30 % et améliorer la productivité et l’engagement des employés grâce à l’IA responsable et à l’automatisation intelligente.

watsonx Assistant Camping World Ce grand vendeur de camping-cars a repensé son expérience utilisateur en utilisant un assistant IA nommé Arvee, ce qui a permis d’améliorer l’engagement client de 40 % et l’efficacité des agents de 33 %.

watsonx Orchestrate IBM L’équipe de gestion des formations des RH d’IBM a constaté une augmentation de 15 % de la satisfaction des employés après avoir mis en œuvre un assistant IA pour aider les gestionnaires à surveiller les inscriptions, à gérer la promotion d’événements personnalisés, à diffuser des communications avant l’événement et à exécuter d’autres tâches critiques mais répétitives.

watsonx Orchestrate Solutions Avid Cette entreprise de R&D, dont la mission audacieuse est de révolutionner la production alimentaire et l’agriculture durable, utilise des assistants IA pour aider à automatiser et à optimiser les flux de travaux tels que l’intégration des clients, la gestion de projet et le reporting des dépenses.