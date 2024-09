Dans un environnement difficile, les entreprises se tournent vers la modernisation dans le cloud et l’IA générative afin de développer des pratiques plus agiles et s’assurer un avantage concurrentiel. En tant que partenaire AWS Premier, IBM Consulting apporte son expertise, ses méthodologies et ses outils en matière de transformation métier et informatique afin d’accélérer votre transition vers le cloud hybride et l’IA sur AWS Cloud, quel que soit votre secteur d’activité. Le savoir-faire d’IBM en termes de sécurité, d’évolutivité et d’innovation ouverte avec Red Hat OpenShift aide les entreprises à se développer rapidement sur AWS Cloud.

IBM Consulting compte plus de 23 000 praticiens certifiés AWS, 17 programmes de prestation de services validés et la maîtrise de 16 compétences AWS pour le développement d’applications cloud natives dans l’environnement cloud AWS. IBM continue de renforcer ses compétences AWS grâce aux acquisitions et au codéveloppement de solutions avec AWS. L’expérience approfondie d’IBM en matière d’IA, ses capacités d’IA leaders du marché et son engagement commun avec AWS pour accélérer l’adoption de l’IA générative font d’IBM Consulting le partenaire idéal d’AWS.