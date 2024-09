IBM watsonx Code Assistant s’appuie sur l’IA générative pour accélérer le développement tout en maintenant les principes de confiance, de sécurité et de conformité. Les développeurs et les opérateurs informatiques peuvent accélérer les efforts de modernisation des applications et générer une automatisation pour faire évoluer rapidement les environnements informatiques.

watsonx Code Assistant est alimenté par les modèles de base IBM Granite qui incluent de grands modèles de langage de pointe conçus pour le code et destinés à aider les équipes informatiques à créer du code de haute qualité en utilisant des recommandations générées par l’IA basées sur des requêtes en langage naturel ou sur le code source existant.