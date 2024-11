rKube, fournisseur de solutions informatiques basé au Maroc et spécialisé dans la modernisation des applications IBM WebSphere et la fourniture de mises à jour Java en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), s’est trouvé confronté à des demandes croissantes pour aider ses clients à mettre à jour leurs applications Java. Les organisations sont confrontées à de nombreux défis potentiels lors de la modernisation des applications Java, notamment une documentation insuffisante, des bases de code complexes et des tests obsolètes. Ces obstacles entravent la croissance de nombreuses entreprises et ont des répercussions sur leur avantage concurrentiel.

Avec une décennie d’expérience dans ce domaine, rKube a reconnu le besoin urgent d’accélérer les capacités de modernisation de Java avec une solution qui englobe l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel et aide à la transformation réelle. Par le passé, les processus de modernisation des applications exigeaient des efforts manuels considérables, ce qui entraînait souvent des goulots d’étranglement importants et une augmentation des coûts. C’est pourquoi rKube a cherché une approche basée sur l’IA générative et l’automatisation.