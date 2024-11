L’équipe logicielle IBM est une équipe pluridisciplinaire d’experts. Elle est responsable de la conceptualisation, de la conception, du développement, des tests, de la livraison et de la maintenance d’un portefeuille varié de solutions logicielles. Ce portefeuille comprend des logiciels d’entreprise, le cloud computing, l’intelligence artificielle, la blockchain et d’autres technologies émergentes. L’équipe logicielle IBM répond aux besoins commerciaux complexes de divers secteurs et clients, tels que les services financiers, les soins de santé, la vente au détail et le gouvernement, et stimule la croissance, l’innovation et la transformation des entreprises grâce à des solutions axées sur les logiciels.