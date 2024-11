Cora+ est une plateforme d'interaction multicanal qui ouvre les portes à un univers de données, offrant un accès sécurisé à des informations variées, qu'il s'agisse de produits, de services ou de données bancaires. Cet accès étendu aux données ouvre aux clients les portes d'un savoir complet et accessible, simplifiant ainsi leur parcours d'obtention d'aide.

Fourni par IBM watsonx Assistant et basé sur IBM Cloud, Cora+ offre des interactions sophistiquées et humaines aux clients sur le site Web, l’application mobile et les plateformes de médias sociaux de NatWest. Pour créer cette solution actualisée, les équipes commerciales et technologiques de NatWest se sont associées à l’équipe IBM Client Engineering pour élaborer une première preuve de concept, qui a ensuite été mise directement en production.

Allant au-delà des capacités de son prédécesseur, Cora+ ne se limite pas à fournir un accès à l'information, mais vise également à mieux comprendre les besoins et les attentes des clients. Par exemple, lorsqu'on lui posait une question, Cora dirigeait l'utilisateur vers des sites ou des contenus existants qui traitaient du sujet spécifique. Mais aujourd'hui dotée de la technologie de génération augmentée par la récupération (RAG), Cora+ est capable de répondre directement aux questions en langage naturel posées par les utilisateurs, sans les obliger à mener des recherches supplémentaires.

NatWest savait également que l’exactitude et la pertinence des réponses générées par l’IA étaient essentielles, car des informations incorrectes pouvaient rapidement saper la confiance et la qualité des relations avec les clients. Pour limiter ce risque, la banque s’est associée à IBM pour mettre en place des garde-fous de gouvernance robustes axés sur la transparence, la confiance et la précision du modèle IA sous-jacent.