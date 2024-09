Personne ne souhaite avoir à contacter le support, mais lorsque c'est nécessaire, une mauvaise expérience du service client peut aggraver une situation déjà difficile. C'est pourquoi une assistance client exceptionnelle n'est plus seulement une priorité, c'est une nécessité absolue. Vos clients s'attendent à ce qu'on leur offre des expériences plus rapides, plus personnalisées et plus intelligentes, qu'ils appellent, consultent un site Web ou utilisent une application mobile. IBM peut vous aider à intégrer les avantages de l'IA pour surmonter les difficultés liées au support traditionnel et pour fournir une assistance client exceptionnelle en automatisant les actions et les réponses en libre-service.