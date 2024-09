Gagnez en efficacité et dynamisez vos agents grâce à l'IA générative. Face aux attentes croissantes des clients et aux coûts opérationnels, les entreprises et les chefs d'entreprise sont de plus en plus confrontés à la nécessité de moderniser leur service client. Grâce à l’IA appliquée au service client, IBM Consulting aide les entreprises à mettre au point une stratégie de données et d’IA visant à transformer l’expérience du service client et à autonomiser leurs employés, à satisfaire leurs clients et à débloquer de nouveaux flux de revenus pour une meilleure rentabilité. Prenez une longueur d'avance en vous appuyant sur IBM Consulting pour mettre en place des centres d'appel réactifs intégrant l'IA générative de n'importe quel partenaire technologique. En associant cette approche à des stratégies de service terrain et de première ligne rationalisées, nous agissons en tant que consultants en service client, aidant les entreprises à repenser leur stratégie de service client, à réorganiser leurs processus et à adapter la technologie pour assister tout client, n'importe où et à tout moment.