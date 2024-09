Investir dans le succès de nos clients

IBM Client Engineering IBM Client Engineering fournit des résultats métier visibles et évolutifs dans tous les secteurs d’activité. Grâce à notre équipe multidisciplinaire hautement qualifiée et à notre approche centrée sur l’humain, nous proposons des expériences et des solutions basées sur la valeur et adaptées aux besoins de votre organisation. Qu’il s’agisse d’une démonstration personnalisée dans votre environnement ou d’un produit minimum viable (MVP) pour prouver la valeur, nous travaillons avec votre organisation à n’importe quelle étape de son parcours de transformation numérique. Client Engineering est un investissement qui vous permet de co-créer et d’innover en en tirant partie de la technologie et des méthodologies d’IBM.