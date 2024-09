IBM Technology Expert Labs 

IBM Expert Labs est une organisation de services professionnels qui s’appuie sur une équipe compétente d’experts produit. Cette équipe spécialisée apporte une expertise technique approfondie dans le domaine des logiciels et de l’infrastructure, notamment les solutions IBM de données et d’IA, d’automatisation, de durabilité, de sécurité, de mise en réseau définie par logiciel, ainsi qu’IBM Power, IBM Storage, IBM Z et LinuxONE, IBM GDPS et IBM Cloud.

Nous utilisons des méthodologies, des pratiques et des modèles éprouvés pour aider nos partenaires à développer des solutions complexes, à améliorer leurs résultats métier et à favoriser l’adoption des logiciels, des serveurs et des systèmes de stockage d’IBM par les clients.